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    Öğrencilere photoshopla bikini giydirmiş!

    DHA
    26.10.2017 - 17:40 | Son Güncelleme:

    Bolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde, kız öğrencilerin fotoğraflarının ’kafa’ bölümlerini photoshopla bikinili kadın fotoğraflarına ekleyerek öğrencilere gösterdiği iddia edilen öğretmen 52 yaşındaki Haluk K. hakkında, ’Cinsel taciz’ ve ’Müstehcenlik’ suçundan 14.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Geçen yıl nisan ayında meydana gelen olayda kimya öğretmeni Haluk K., iddialara göre 1’i erkek, diğerleri kız 16 öğrencinin fotoğraflarının ’kafa’ bölümlerini bikinili kadın fotoğraflarına montajlayıp bunları öğrencilere gösterdi.

    Öğrencilerin durumu ailelerine anlatıp şikayetçi olmaları üzerine gözaltına alınan öğretmen Haluk K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    E-OKUL BAHANESİYLE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

    İdari soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmen hakkındaki yargı soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre Haluk K., e-okul sistemine koymak için 16 öğrencinin fotoğrafını çekti. Haluk K., daha sonra öğrencilerin fotoğraflarının ’kafa’ bölümlerini photoshop programını kullanarak bikinili kadın fotoğrafları ile birleştirdi.

    PHOTOSHOPLU FOTOĞRAFLARI ÖĞRENCİLERE GÖSTERDİ

    İddialara göre Haluk K., bir akşam saat 20.00 sıralarında yanına çağırdığı kız öğrencilerden 16 yaşındaki N.Ö.ye photoshoplu fotoğrafını gösterip, ’Ne kadar seksi çıkmışsın değil mi?’ dedi. Öğretmen, başka bir gün de sınıfta öğrencilere toplu halde dosya içindeki photoshoplu fotoğraflarını gösterdi.

    14.5 YIL HAPİS TALEBİ

    Bolu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kurulu’na göre öğretmenin öğrencilere gösterdiği photoshoplu fotoğrafların müstehcen olduğunun tespit edildiği belirtildi.

    İddianamede sanığın, Çocuğa müstehcen görüntü göstermek’ ve ’Çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 14.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

     

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    Etiketler: bikini , fotoğraf
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