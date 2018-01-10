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    Öğrencilere pasta ve börek ikramı

    AA
    10.01.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

    Amasya Üniversitesi’nin personeli ile eşleri, üniversitenin kütüphanesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri ikram uygulaması başlattı.

    Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek, personel ile eşlerinin yaptığı pasta ve börekleri ikram etti.

    Orbay, uygulamanın öğrencilerce de beğenildiğini, etkinliği zorlu final döneminde öğrencileri bir nebze olsun rahatlamak, onlara destek vermek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

    “ANNELERİNİN PASTA VE BÖREKLERİNİ ÖZLEDİLER”
    Daha önce de öğrencilere simit, çay ve çorba ikram ettikleri anlatan Orbay, şöyle devam etti:
    "Akademik ve idari personeli, öğrencisiyle büyük bir aile, final sınavları dönemindeyiz. Öğrencilerimiz yoğun ders döneminden sonra final sınavlarına hazırlanıyor. Memlekette annelerinin yaptıkları pastaları ve börekleri özlediler. Kütüphanelerimiz 7 gün 24 saat açık. Özellikle final sınavları döneminde akademik ve idari personelimiz, aile özlemlerini gidermek adına evlerinde yaptıkları çörekleri, börekleri öğrencilerimizle paylaşıyor."

    Öğrencilere pasta ve börek ikramı
    İkramın her gece saat 23.00'te başlayıp bir saat süreceğini belirten Orbay, uygulamanın sınavların sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

    Öğrencilerden Özge Şahin de ikramlar için üniversite yönetimine teşekkür ederek, "Uygulamadan çok memnunuz. Sınav dönemlerinde çok iyi oluyor. Acıktığımız zaman buraya geliyoruz, ikramları yiyoruz. Bizim için doping oluyor" dedi.

    Büşra Tunaboy ise final dönemlerinin yorucu geçtiğini, bu nedenle uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Çok şaşırdım açıkçası ve kendimi değerli hissettim. Üniversitenin böyle bir etkinlik yapması çok hoşuma gitti, çok samimi ve sıcak geldi. Dönem sonundayız, annelerimizi, onların yemeklerini özledik. Böyle bir sürprizle karşılaşmak bizleri mutlu etti" diye konuştu.

    Etiketler: Amasya Üniversitesi , ÖĞRENCİ , Kütüphane , Börek , Final Haftası
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