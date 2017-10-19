Öğrencilere özel jet turu

Öğrenciler, özel jetle uçuş deneyimi yaşadı. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, seminer verdi. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Lojistik Programı öğrencilerine seminer sonunda deneyim kazanmaları amacıyla özel jetle tur düzenledi. Jette öğrencilere uçak kullanımı, taşımacılık, uçak sistemleriyle ilgili bilgiler verildi. Döven, gençlerin üretime dayalı daha çok çalışma azimleri olması gerektiğini söyledi. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin KOSGEB Girişimcilik sertifikasıyla mezun olmalarının iş hayatına bir adım önde başlamalarına yardımcı olacağını belirtti. Tur kapsamında 8 öğrenciyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan uçak Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na indi. Daha sonra Yalova ve Bursa üzerinde sorti yapıp tekrar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Pilot olduğunu söyleyen Döven, 2012’de “uzaya çıkan ilk Türk işadamı” unvanını taşıyor. 78000 ft (23774 km) yükseğe çıkan MIG-29 jetle Rusya'da uzay seyahat programına katıldı.