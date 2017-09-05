Öğrencilere okuldan önce müze gezisi

Yeni eğitim döneminin başlamasına az bir zaman kaldı. Ege Üniversitesi, tatilden okula geri dönüşte ailelere yardımcı olmaya çalışıyor. Üniversitenin bünyesindeki müzeler; etnografyadan edebiyata, eczacılıktan botaniğe pek çok konuda özellikle genç ve çocuklar için öğrenmeyi keyifli ve kalıcı hale getiriyor. Halk kültürüne verdiği hizmet nedeniyle ödüllendirilen bu müzelerde, dünyanın en küçük kitabından en hafif kâğıdına, fil ve dinozor iskeletinden dünya florasına ait bitki örneklerini görmek mümkün.

ÖNCE OKUMA SONRA SOHBET

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, müze gezilerinin yaz döneminde aileler ve çocuklar için önemli bir sosyal faaliyet olduğunu belirtti. Çankaya, müze gezilerinin çocuklara yapacağı katkı konusunda şunları söyledi:

“Çocukların müzeleri, sergileri gezmeleri, koleksiyonları incelemeleri yaratıcıklarını geliştiriyor, meraklarını artırıyor, okulda öğrendikleri bilgilerin somut karşılıklarını görme fırsatı vererek öğrenmeyi keyifli ve kalıcı kılıyor. Geçmişe ait izleri görmek farklı kültürleri tanımalarını, geçmişten bugüne değişimi fark etmelerini sağlıyor. Geziler öncesinde gidilen yerle ilgili okuma yapmak, gezi sırasında ve sonrasında neler gördükleri, düşündükleri, hissettikleri hakkında sohbet etmek iyi olacak.”

ÜNİVERSİTEDE BULUNAN MÜZE VE KOLEKSİYONLAR

Üniversitenin bünyesinde, Etnografya Müzesi, Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müzesi, Ziraat Fakültesi Atatürk 100. Yıl Tarım Makineleri Müzesi, Eczacılık Fakültesi Süleyman Ferit Eczacıbaşı Şifa Eczanesi, Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gözlem Evi Uygulama ve Araştırma Merkezi Göktaşları ve Eski Gözlem Aletleri Koleksiyonu, Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü.

Bilgisayar Tarih Sergisi, Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Tarihi Sergisi ziyaret edilebiliyor. Edebiyat Fakültesi Eski Eser Koleksiyonu eğitim döneminde hizmet veriyor. Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Niyazi Lodos Böcek Müzesi ve Ziraat Fakültesi Koleksiyonu gelecek günlerde yeniden ziyarete açılacak. Su Ürünleri Fakültesi Müzesi şu an sadece bilimsel çalışmalara hizmet veriyor ama gelecek günlerde onun da ziyarete açılması planlanıyor. Ayrıca Ege Üniversitesi bünyesinde Fen Fakültesi Zooloji Koleksiyonu gibi sadece bilimsel çalışmalar hizmet veren koleksiyonlar da bulunuyor.