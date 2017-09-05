MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Öğrencilere okuldan önce müze gezisi

    Öğrencilere okuldan önce müze gezisi

    Hürriyet Eğitim
    05.09.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 12:09

    Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Aileler çocuklarını okula dönüşe motive etmeye çalışırken, Ege Üniversitesi de anne babalara destek olmaya çalışıyor. Bu amaçla, ailelere çocuklarını müzelere götürmeleri öneriliyor.

    Yeni eğitim döneminin başlamasına az bir zaman kaldı. Ege Üniversitesi, tatilden okula geri dönüşte ailelere yardımcı olmaya çalışıyor. Üniversitenin bünyesindeki müzeler; etnografyadan edebiyata, eczacılıktan botaniğe pek çok konuda özellikle genç ve çocuklar için öğrenmeyi keyifli ve kalıcı hale getiriyor. Halk kültürüne verdiği hizmet nedeniyle ödüllendirilen bu müzelerde, dünyanın en küçük kitabından en hafif kâğıdına, fil ve dinozor iskeletinden dünya florasına ait bitki örneklerini görmek mümkün.

    ÖNCE OKUMA SONRA SOHBET
    Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, müze gezilerinin yaz döneminde aileler ve çocuklar için önemli bir sosyal faaliyet olduğunu belirtti. Çankaya, müze gezilerinin çocuklara yapacağı katkı konusunda şunları söyledi:
    “Çocukların müzeleri, sergileri gezmeleri, koleksiyonları incelemeleri yaratıcıklarını geliştiriyor, meraklarını artırıyor, okulda öğrendikleri bilgilerin somut karşılıklarını görme fırsatı vererek öğrenmeyi keyifli ve kalıcı kılıyor. Geçmişe ait izleri görmek farklı kültürleri tanımalarını, geçmişten bugüne değişimi fark etmelerini sağlıyor. Geziler öncesinde gidilen yerle ilgili okuma yapmak, gezi sırasında ve sonrasında neler gördükleri, düşündükleri, hissettikleri hakkında sohbet etmek iyi olacak.”

    ÜNİVERSİTEDE BULUNAN MÜZE VE KOLEKSİYONLAR
    Üniversitenin bünyesinde, Etnografya Müzesi, Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müzesi, Ziraat Fakültesi Atatürk 100. Yıl Tarım Makineleri Müzesi, Eczacılık Fakültesi Süleyman Ferit Eczacıbaşı Şifa Eczanesi, Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gözlem Evi Uygulama ve Araştırma Merkezi Göktaşları ve Eski Gözlem Aletleri Koleksiyonu, Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü.

    Bilgisayar Tarih Sergisi, Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Tarihi Sergisi ziyaret edilebiliyor. Edebiyat Fakültesi Eski Eser Koleksiyonu eğitim döneminde hizmet veriyor. Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Niyazi Lodos Böcek Müzesi ve Ziraat Fakültesi Koleksiyonu gelecek günlerde yeniden ziyarete açılacak. Su Ürünleri Fakültesi Müzesi şu an sadece bilimsel çalışmalara hizmet veriyor ama gelecek günlerde onun da ziyarete açılması planlanıyor. Ayrıca Ege Üniversitesi bünyesinde Fen Fakültesi Zooloji Koleksiyonu gibi sadece bilimsel çalışmalar hizmet veren koleksiyonlar da bulunuyor.

    Etiketler: Ege Üniversitesi , Müze , ÇOCUK
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri