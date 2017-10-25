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    Öğrencilere öğle arasında okuldan çıkış yasağı

    İHA
    25.10.2017 - 15:26 | Son Güncelleme:

    Edirne’deki tüm okullarda öğrencilerin güvenlik için öğle arasında okul dışına çıkmaları yasaklandı. Evi okula yakın olanların, öğlen arasında evlerine gitmeleri, okul yönetiminin kararına bağlı olduğu belirtildi.

    Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Güvenlik tedbirleri kapsamında öğlen aralarında öğrencilerin okullardan çıkışları yasakladık. Öğrencilerimizin okulda olmasını istedik. Etüt yapacaksa etüt yapacak. Yemeğini yemekhanesinde yiyecek. Kantinden alışveriş yapacak. Ama dışarı çıkmayacak" dedi.

    Öğrencilere öğle arasında okuldan çıkış yasağı
    Konuyla ilgili açıklama yapan Cırıt, "Okula evi yakın öğrenciler eve gitmek istiyorsa veli okula bir dilekçe verecek. Veli ‘ben çocuğumun öğlen arasında eve gelmesini istiyorum. Bu konuda gerekli muvafakat veriyorum.’ diyecek. Dilekçeyle birlikte çocuğa bir kart verilecek. Öğrenci o kartı boynuna takacak, evine gidecek ihtiyacını görüp okula tekrar gelecek. O kartı okula teslim edecek" dedi.

    Öğrenci velilerin mağdur olmasını istemediklerini belirten Cırıt, "Çocuklar hepimizin. Onların güvenliğini sağlamak hepimizin görevi. Eğitim öğretimini sağlamakta, onların evden okula, okuldan eve güvenli bir şekilde gelip gitmesini sağlamakta bizim görevimiz. Bu konuda tüm kurum komisyonlarımız çalışıyor. Bu uygulama valiliğin organizasyonunda olan bir proje. Bir çok kurum beraber hareket ediyoruz. Güvenlik sağlandığı zaman eğitim öğretimde de huzur sağlanmış oluyor" diye konuştu.

    Öğrencilere öğle arasında okuldan çıkış yasağı
    Edirne’de okul güvenlik timlerinin olduğunu da belirten Cırıt şöyle devam etti:
    "Timlerin telefonları öğretmenlerde mevcut. Timler okul etrafında dolaşıyorlar. Tedbirler alıyorlar. Emniyet Müdürlüğü gereken hassasiyeti gösteriyor."

    Etiketler: öğle arası , okuldan çıkış yasağı
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