Ã–ÄŸrencilere izdivaÃ§ formu!

TekirdaÄŸ 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 135 sayfalÄ±k iddianamede, 13'Ã¼ tutuklu 20 sanÄ±ÄŸÄ±n "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurmak" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.ÂFETÃ–'nÃ¼n TSK iÃ§erisindeki kripto yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n sanÄ±k ifadelerinden hareketle detaylarÄ±yla anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, devlet kademelerindeki yapÄ±lanmaya ve sÄ±zÄ±lan yerin Ã¶nemine gÃ¶re Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisindeki mahremiyetin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.



"Ã–rgÃ¼t iÃ§i evlenme sistemi"Â



Ä°ddianamede, "Ã–rgÃ¼t iÃ§erisinde evlenme sistemi" baÅŸlÄ±klÄ± bÃ¶lÃ¼mde ÅŸu bilgilere yer verildi:Â



"Ã–ÄŸrencilerin doldurtulan izdivaÃ§ formlarÄ± veya sohbet sÄ±rasÄ±nda edinilen evlilik hakkÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri silsile halinde mÃ¼dÃ¼rlere de ulaÅŸmaktadÄ±r. Bu safhadan sonra sivil kanatta bulunan il abileri ve il ablalarÄ±yla yapÄ±lan toplantÄ±larda dile getirilmekte ve Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan birbirine uygun olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len adaylar tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Evlenmek isteyen kiÅŸiler eÄŸer yapÄ± iÃ§erisinden evlenirse ve bunu kendi isteÄŸiyle kabul ederse bunun o kiÅŸi (askeri personel) iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸu ve referans olarak kabul edildiÄŸi vurgulanÄ±r. Ã–rgÃ¼t mensubu bir askeri personelin ancak yapÄ± iÃ§erisinden kariyeriyle gireceÄŸi sÄ±navlarda referans olunduÄŸu, aksi durumda derecesinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve muadili baÅŸka kiÅŸiler var ise onlarÄ±n tercih edildiÄŸi, Ã¶rgÃ¼t iÃ§in Ã¶rgÃ¼t iÃ§inden evlenmenin Ã§ok Ã¶nemli bir kriter olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."Â



AyrÄ±ca iddianamede kripto yapÄ± iÃ§erisinde bulunan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n diÄŸer Ã¼yelerinin haberleÅŸmede kullandÄ±klarÄ± "Bylock, Eaglea, Kakao Talk, Cover Me" gibi programlarÄ±n yerine sabit, ankesÃ¶rlÃ¼ telefon kullandÄ±klarÄ± bilgisine de yer verildi.Â Ã–te yandan il genelinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n "kripto" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde mart, mayÄ±s, temmuz ve eylÃ¼l aylarÄ±nda 438 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸ, bunlardan 394'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme bunlardan 176'sÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±na karar vermiÅŸ, ÅŸÃ¼phelilerden 210'u adli kontrol ÅŸartÄ±yla olmak Ã¼zere 218'i serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Firari durumdaki 44 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilmiÅŸti.