MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Öğrencilere düzenli uyku uyarısı

    Öğrencilere düzenli uyku uyarısı

    AA
    08.09.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 12:08

    Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sinan Yetkin, başarı elde etmek için birçok farklı eğitim sisteminden bahsedilebildiğini belirtti. Yetkin, "Hangi eğitim sistemini alırsanız alın, sağlıklı uyku ve beslenme olmadan başarıyı elde edemezsiniz" dedi.

    Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim üyesi de olan Yetkin, düzenli uykunun başarıyı ciddi düzeyde etkilediğini söyledi. Yetersiz ve kötü uyku hijyeninin, gündüz öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediğini anlatan Yetkin, elde edilen bilginin de yetersiz uykuda işlem süreçlerinin eksik yürümesine neden olduğunu vurguladı. 

    Eğitimde başarı için düzenli uykunun şart olduğuna dikkati çeken Yetkin, şunları söyledi:
    "Başarı elde etmek için birçok farklı eğitim sisteminden bahsedilebilir ancak hangi eğitim sistemini alırsanız alın, sağlıklı uyku ve beslenme olmadan başarıyı elde edemezsiniz. Az ve düzensiz uyuyarak başarının arttığını gösteren hiçbir bilimsel çalışma yok. Aksine öğrenmeyi, dolayısıyla başarıyı düşürdüğünü gösteren fazlasıyla çalışma mevcut. Bu nedenle, özellikle sınav hazırlığı dönemindeki öğrenci arkadaşlarımız, az uyuyarak, uyku saatlerinizi çalmanıza dair önerilere lütfen uymayın. Esas olan sağlıklı uyku-uyanıklık düzeni içinde, planlı ve düzenli çalışmak. Herkesin ihtiyaç duyduğu uyku süresi değişken olmakla beraber, genel olarak gençlerde alınması gereken süre 8-9 saat."

    İhtiyaç olunan uyku miktarının alınması gerektiğini belirten Yetkin, az uyuma durumunda, uyku yoksunluğu bulgularının yaşanacağını söyledi.

    UYKU SAATLERİ HAFTA SONLARI DA DÜZENLİ OLMALI
    Uyku yoksunluğu bulgularının, gün içi yorgunluk, dikkat dağınıklığı, dikkati odaklamakta güçlük, unutkanlık gibi birçok zihinsel yan etkileri olduğunu belirten Yetkin, "Uyku-uyanıklık saatleri okul günlerinin dışında, hafta sonları da aynı saatlerde olacak şekilde düzenli olmasının sağlanması gerekiyor. Uyku ve uyanıklık biyolojik saatin önemli göstergesi. Hem beyin hem de bedensel işlevler bu biyolojik saate göre işliyor. Değişen biyolojik saat hem zihinsel hem de bedensel performansın düşmesine neden oluyor" dedi.

    Akşam saatlerinde uykuyu bozan çay, kahve, kolalı içecek alınmaması, yatma saatlerine yakın en az üç saatlik dönemde de spor yapmak gibi yorucu eylemlerden, vücut ısısını değiştirerek uyku bozan banyo yapmaktan kaçınılması tavsiye eden Yetkin, uyku, hem beyin hem de beden için bir tamir ve yeni bir güne taze, zinde bir şekilde hazırlanmak için gerekli yeniden yapılanma süreci olduğunu söyledi.

    Etiketler: Uyku , öğrenme , ÖĞRENCİ , Doç. Dr. Sinan Yetkin , Türk Uyku Tıbbı Derneği , Sağlık Bilimleri Üniversitesi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri