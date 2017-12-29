Öğrencilere 10 maddede değerler eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Değerler Eğitimi ve Örtük Müfredat’ toplantısı, meslek birlikleri, federasyon ve dernekler ile yayıncı kuruluşlardan yazar, editör, tasarımcı, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik uzmanları katılımıyla başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş, değerler eğitimiyle yapılandırmaya çalıştıkları içeriğin yeni ve ilk kez karşılaşılan ‘yönlendirici ilkeler’ olarak düşünülmemesi gerektiğini anlattı. Durmuş, "Biz bir anlamda kökenleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde var olan değerlerimizin üzerindeki tozu temizleyip bunları günümüz dünyasının tehdit ve imkânları karşısında yeniden üretmeye ve şekillendirmeye yoğunlaşıyoruz" dedi.

Geleneksel olana saplanıp kalmanın ve güncel olanı tartışmadan olduğu gibi kabul etmenin yanlış olacağını söyleyen Durmuş, değerler eğitimiyle öğrencilerin edindikleri bilgiyi, hayatlarında eyleme geçirebilmeleri gerektiğini belirtti.

Değerler eğitimini ders programlarının eksenine yerleştirdiklerini söyleyen Durmuş, "Değerlerimizi programlarımızın eksenine yerleştirmiş olmamız, eğitim sistemimizin tüm birimlerinde, bütün derslerimizde ve ders dışı faaliyetlerimizde, değerlerimize bağlılığa özen gösterme, değerlerimizi öğrencilerimize açık ve örtük müfredat yoluyla aktarma irade ve çabamızın özel ve önemli bir gündem maddesidir" diye konuştu.

Durmuş, ders programlarının ekseninde 10 değer olduğunu belirterek, bu değerlerin adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olduğunu söyledi.

"OKULLAR İNSANİ DEĞERLERİ BENİMSEMİŞ BİREYLER YETİŞTİRMELİ"

Okulların, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemeyeceğinin altını çizen Durmuş, temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmenin de okulların misyonları arasında olduğunu belirtti.

Durmuş, değerler eğitimini ‘öğrencilerin, sorumluluklarını taşıyabilecekleri makul seçimler yapabilmelerine imkân sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi çabalarının adı’ olarak tanımlayarak, "Bu tür bir eğitim, öğrencileri hem küresel ve çok kültürlü bir dünyaya hazırlayacak, hem hayatın gerçekleriyle onları yüzleştirecek hem de eleştirel düşünmelerini teşvik ederek sorumlu davranmalarını sağlayacaktır" dedi.

Bir toplumun geleceğinin iyi yetişmiş ve değerlerini benimsemiş insanlara bağlı olduğunun altını çizen Durmuş, öğrencilerin uygun ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatılmasının eğitim sisteminin temel hedefleri arasında yer alması gerektiğini vurguladı.