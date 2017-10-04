Öğrencilerden uluslararası başarı

İki ortaokul öğrencisi ulusal ve uluslararası yarışmalardan madalya ile döndü. Halkalı Oğuzkaan Koleji’nde öğrenim gören Barış Koyuncu ve Işıl Deniz Ersoy akademik ve sportif yarışmalarda önemli başarılar elde etti. Barış Koyuncu, Tales Matematik Yarışması’nda Türkiye birincisi, Urfodu Uluslararası Matematik Yarışması’nda Dünya birincisi; Işıl Deniz Ersoy ise Uzakdoğu sporu Jiu-Jitsu’da Dünya ikincisi oldu.

Öğrenciler için Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve okul kurucularının da katılımıyla bir ödül töreni düzenlendi. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, “Bu başarıların arkasında öğrencilerin ve ailelerinin büyük emeği, okulun yarışmalara hazırlanan öğrencilere yönelik yaptığı destek çalışmaları ve disiplinli olmak yatıyor. Öğrencilerimiz cumartesi-pazar, okul saatleri dışında çalışarak bu başarıyı elde ettiler. Biz onları ve diğer bütün öğrencilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Hedefinde bilgisayar mühendisliği olan Barış Koyuncu, ailesinin de desteğiyle 4’üncü sınıftan itibaren ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarına katılıp derece almayı sürdürüyor.

Milli sporcu olan Işıl Deniz Ersoy ise, Türkiye’yi olimpiyatlarda da temsil etmek ve gelecekte iyi bir hukukçu olmak istiyor.