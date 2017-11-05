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    Öğrencilerden Senegal’in köyüne su kuyusu

    Hürriyet Eğitim
    05.11.2017 - 13:03 | Son Güncelleme:

    ‘Susayana Susma Projesi’ni hayata geçiren öğrenciler, okulda düzenledikleri etkinliklerden elde ettikleri gelirle Senegal’in Kakane Köyü’ndeki ilkokulun bahçesine su kuyusu yaptırdı. Böylece hem öğrenciler hem de köylüler ihtiyaçları olan suya 1 kilometre yol kat etmeden ulaşabilecekler.

    Liseliler Senegal ile dayanışma köprüsü kurdu. Sağlık Eğitim Vakfı (SEV) Amerikan Koleji öğrencileri, öğretmenleri Lale Akkaya rehberliğinde başlattıkları ‘Susayana Susma Projesi’ ile Senegal’in 850 nüfuslu Kakane Köyü’ndeki ilkokulun bahçesine su kuyusu yaptırarak köyün suya kavuşmasını sağladı. Okul Müdürü Elvan Tongal’ın da desteğiyle, gönüllü 26 öğrenci Afrika’da sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren ‘Sen de Gel Derneği’ ile bir proje geliştirdi.

    ‘SUSAYANA SUSMA’
    ‘Susayana Susma Projesi’ni başlatan öğrenciler, Sen de Gel Derneği’nin belirlediği Senegal’in Casamance Bölgesi’ndeki Kakane Köyü’ne su kuyusu kazandırmak için çalışmalara başladı. 26 öğrenci, su kuyusunun yapılması için gerekli geliri sağlamak amacıyla yıl boyunca etkinlikler düzenledi. Okulun organize ettiği rehberlik sempozyumunda bir, ikinci el standı açıp orada da satış yaptılar. Öğrenciler, kendi harçlıklarından da artırarak bağışta bulundular.

    HEM SU HEM İSTİHDAM İMKÂNI
    Öğrencilerin gerekli miktarı toplamasının ardından Sen de Gel Derneği’nin Senegal’de anlaşmalı olduğu müteahhit firma su kuyusu için çalışmalara başladı. Çalışma süresince köyden bazı gençler de istihdam edildi. Böylece hiç iş imkanı olmayan Kakane Köyü sakinleri için ekonomik bir katkı da sağlanmış oldu.

    Yapılan çalışmalar sonucunda suya ulaşıldı ve su kuyusu 850 nüfuslu Kakane Köyü İlkokulu’nun bahçesinde inşa edildi. Su kuyusunun hizmete girmesiyle, hem köylüler hem de öğrenciler suya kavuştu. Daha önceleri okulun öğrencileri içme, tuvalet ve diğer hijyen ihtiyaçları için gereken suyu yaklaşık 1 km uzaklıkta köy merkezindeki kuyudan sağlıyordu. Su kuyusunun resmi açılışı aralık ayında yapılacak.

    Etiketler: SEV Amerikan Koleji , Öğretmen
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