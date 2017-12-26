Öğrencilerden ‘patilere sıcak yuva’

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 15 öğrenci, sokak kedilerinin soğuk havadan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve eldeki imkânlarla basit ve korunaklı yuvalar yapılabileceğini göstermek amacıyla ‘Patilere Sıcak Yuva’ adlı proje başlattı.

Görsel Sanatlar öğretmeni Aslıhan Malakçı'nın proje danışmanlığında öğrenciler, leğenlerden oluşturdukları yuvaları, mahalledeki çeşitli noktalara yerleştirdi.

Bu çalışmayla imkânları ölçüsünde kedilerin barınması için çözüm bulan öğrenciler, okul yemekhanesinden artan yemekleri de yuvalara bırakarak beslenmelerine yardımcı oluyor.



"İNŞALLAH BU PROJE HERKESE ÖRNEK OLUR"

Aslıhan Malakçı, projeyle soğuk hava şartlarında sokak kedilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Sokak kedileri için yapımı basit ama korunaklı yuvalar yapmayı hedeflediklerini belirten Malakçı, "Yuvaları leğenlerden oluşturduk. Daha kullanılabilir, herkes tarafından yapılabilir ve uygulanabilir olması bakımından leğenleri kullanmayı tercih ettik. Proje, öğrencilerimize merhameti, yardımseverliği, empatiyi aşılamak ve birbirleriyle kaynaşmalarını, yardımlaşmalarını sağlamak adına önemli. Okulumuzda sokak hayvanlarına fazlasıyla yardım eden öğrencilerimiz var. Okulda zaten baktığımız kedilerimiz var. Onları soğukta gördükçe öğrencilerimizle birlikte düşündük ve böyle bir proje yapmaya karar verdik. Okulun bulunduğu mahalle duyarlı bir mahalle. Okul olarak mahalleliye bilgilendirme de yapacağız. Kedi evlerinin mahallede durması için elimizden geleni yapacağız. Okulumuz yatılı bir okul. Yemekhanemizde artan yemekleri sokak kedilerine veriyoruz. İnşallah bu proje herkese örnek olur. Herkesin kendi imkanlarıyla sokaktaki tüm kedilere, hayvanlara yardım etmelerine örnek oluruz" dedi.