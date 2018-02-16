Öğrencilerden Michelangelo oyunu

Tiyatro gibi sanat etkinlikleri öğrencilerin gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Irmak Lisesi tiyatro kulübü öğrencileri bu anlayışla Michelangelo oyununu sergiledi.

Michelangelo oyunu Irmak Okulları drama öğretmeni Zeynep Erdemsel tarafından yönetildi. Oyunun yazarı Irmak Bahçeçi’ye hem Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nden hem de Tiyatro Dergisi’nden ‘Yılın En Başarılı Oyun Yazarı’ ödülünü kazandıran Michelangelo oyunu, Rönesans’ın en önemli sanatçılarından biri olan heykeltıraş, ressam ve mimar Michelangelo Buanorotti’nin, Roma'daki Sistine Şapeli’ni resimleme sürecindeki birkaç haftayı konu alıyor. Oyunda Michelangelo, bir yandan sanatın iktidarla yaşadığı çatışmalarla boğuşurken bir yandan da dehasının bir sonucu olarak yaşadığı yalnızlık ve güvensizlikleriyle, yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin en büyük hazinelerinden biri olarak anılacak olan büyük eserini tamamlamaya çalışıyor.