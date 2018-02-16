Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Öğrencilerden Michelangelo oyunu

    Öğrencilerden Michelangelo oyunu

    Hürriyet Eğitim
    16.02.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da özel bir okulun öğrencileri ‘Michelangelo’ oyununu sergiledi.

    Tiyatro gibi sanat etkinlikleri öğrencilerin gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Irmak Lisesi tiyatro kulübü öğrencileri bu anlayışla Michelangelo oyununu sergiledi.

    Michelangelo oyunu Irmak Okulları drama öğretmeni Zeynep Erdemsel tarafından yönetildi. Oyunun yazarı Irmak Bahçeçi’ye hem Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nden hem de Tiyatro Dergisi’nden ‘Yılın En Başarılı Oyun Yazarı’ ödülünü kazandıran Michelangelo oyunu, Rönesans’ın en önemli sanatçılarından biri olan heykeltıraş, ressam ve mimar Michelangelo Buanorotti’nin, Roma'daki Sistine Şapeli’ni resimleme sürecindeki birkaç haftayı konu alıyor. Oyunda Michelangelo, bir yandan sanatın iktidarla yaşadığı çatışmalarla boğuşurken bir yandan da dehasının bir sonucu olarak yaşadığı yalnızlık ve güvensizlikleriyle, yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin en büyük hazinelerinden biri olarak anılacak olan büyük eserini tamamlamaya çalışıyor.

    Etiketler: OYUN , Michelangelo , Irmak Okulları , ÖĞRENCİ , Tiyatro
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri