Öğrencilerden çikolatalı tablo

Mutfak sanatları eğitimi veren Le Cordon Bleu İstanbul Master Şefleri, Özyeğin Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu öğrencileri, Harvey Nichols’da Sevgililer Günü kutlaması için çikolatadan 'Aşkın En Tatlı Hali' isimli eseri yaptı. 10 Şubat tarihinde gerçekleşen etkinliğe Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Master Şefleri Richard Vacher ve Christope Bidault katıldı. Şef Vacher “Pastacılık ve sanat her zaman birbirinin ilham kaynağı olmuştur. Eğitmenler olarak deneyim, estetik anlayış ve dünya görüşümüzü öğrencilerimize aktarmanın misyonumuz olduğuna inanıyorum. Bu çalışma da bunun en güzel örneği, onlarla beraber çalışarak hem çikolata ile çalışma tekniklerini hem de bir sanat eseri yaratarak göze ve damağa nasıl hitap edebileceklerini aktarmış olduk” dedi.



Fransız Eğitmen Şeflerin; Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüyle Le Cordon Bleu Sertifika Programı Üstün Pastacılık seviyesi öğrencilerinin birlikte yaptığı çikolatadan esere 200 kilogram çikolata kullanıldı. Tablo 2 eğitmen ve 8 öğrencinin 20 gün süren çalışması sonucu ortaya çıktı. “Aşkın En Tatlı Hali “isimli çikolata tablo Harvey Nichols G katında Şubat ayı boyunca sergilenmeye devam edecek.