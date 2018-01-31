Öğrenciler yenilenebilir enerji kampında

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi tarafından düzenlenen bilim kampına katılan çocuklar yenilenebilir enerji konusunda eğitim alırken, eğlenerek öğrenmenin de tadına varıyor. 2 Şubat’a kadar devam edecek olan bilim kampında fizik, astronomi, kimya, robot bilim, biyoloji ve fosil bilim alanlarında eğitim veriliyor.



11-14 yaş arası 60 çocuğun katıldığı uygulamalı atölyelerde öğrenciler, biodizel üretimi, güneş fırını yapımı, güneş pillerinin yapısı, fosil yakıtlarının özellikleri ile ekolojik kent tasrımı ve gezi konularında çalışmalar yapıyor. 4 günlük kamp sonunda sertifika alacak öğrenciler, enerji kaynaklarıyla çalışan bir kent tasarlayarak sunum da yapacak.



Amaçlarının yarıyıl tatilindeki çocukların zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Yıl boyunca devam eden kurslarımızın yanında tatil için de çocuklara renkli aktiviteler sunuyoruz. Bilim kampına katılan öğrenciler buradaki çalışmalarıla hem eğlenceli zaman geçiriyor. Hem de öğrenmenin keyfini yaşıyor" dedi.