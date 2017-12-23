Öğrenciler tezgah açıp tanıtım yaptı

12-18 Aralık arasında kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ öğrencilerin çeşitli etkinliklerin içinde yer almasını sağladı. Yön Koleji öğrencileri Çengelköy Semt Pazarı’nda stant açtı. Öğrenciler pazarda Türkiye’de yetişen ama çok bilinmeyen bitkileri tanıttı. Hünnap, sandal, murt, kocayemiş, kantaron otu gibi bitkilerin sağlık açısından faydalarını pazara gelenlere anlattı ve ürünleri tattırdı.

‘ÇOCUKLAR İNSAN İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRDİ’

Pazarların sadece alışveriş yapılan alanlar olmadığını söyleyen Yön Koleji Okul Müdürü Sacide Hürriyet Şimşek, “Pazarlar, aynı zamanda insanların sosyalleştiği alanlar. Yaratıcı sloganlarıyla pazarlamanın da doğuş noktası” dedi. Şimşek, etkinliğin aynı anda çocuklara pek çok şey kattığını belirterek, “Bu etkinliğimizle çocuklarımız bilinmeyen ama sağlık açısından çok faydalı kıymetli bitkilerimizi tanıtarak sosyal sorumluluk adımı atmış oldu, pazarlamanın inceliklerini yerinde gözlemledi, hem de insan ilişkilerini geliştirdi” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER TEZGAH AÇIP TANITIM YAPTI

Sosyal sorumluluk bilinci kazanmak amacıyla ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda bir grup öğrenci pazarda tezgah açıp yerli ürünlerin tanımını yaptı.

12-18 Aralık arasında kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ öğrencilerin çeşitli etkinliklerin içinde yer almasını sağladı. Yön Koleji öğrencileri Çengelköy Semt Pazarı’nda stant açtı. Öğrenciler pazarda Türkiye’de yetişen ama çok bilinmeyen bitkileri tanıttı. Hünnap, sandal, murt, kocayemiş, kantaron otu gibi bitkilerin sağlık açısından faydalarını pazara gelenlere anlattı ve ürünleri tattırdı.

‘ÇOCUKLAR İNSAN İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRDİ’

Pazarların sadece alışveriş yapılan alanlar olmadığını söyleyen Yön Koleji Okul Müdürü Sacide Hürriyet Şimşek, “Pazarlar, aynı zamanda insanların sosyalleştiği alanlar. Yaratıcı sloganlarıyla pazarlamanın da doğuş noktası” dedi. Şimşek, etkinliğin aynı anda çocuklara pek çok şey kattığını belirterek, “Bu etkinliğimizle çocuklarımız bilinmeyen ama sağlık açısından çok faydalı kıymetli bitkilerimizi tanıtarak sosyal sorumluluk adımı atmış oldu, pazarlamanın inceliklerini yerinde gözlemledi, hem de insan ilişkilerini geliştirdi” dedi.