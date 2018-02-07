Öğrenciler teknolojiyi ‘giyerek’ öğrenecek

Farklı illerden kampa katılan fen bilgisi öğretmenleri, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren ürünler geliştiriyor.

Öğretmenler, keçe ve kumaştan tasarladıkları taç, bileklik, kolye ve tişört gibi eşyaların üzerine yerleştirdikleri elektronik üniteleri programlıyor ve estetik ürünlere dönüştürüyor.

Sanat ve teknolojiyi bütünleştiren bu etkinlikle yaratıcı prototip ürünlerin ortaya çıkması, fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik yaklaşımıyla uygulamalı giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesini hedefliyor.



"DERSİ SEVDİREN ÖĞRENME ORTAMI HEDEFLENİYOR"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, MODAK'ın uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu söyledi.

Etkinliğin çocuklara daha motive edici ve dersi sevdiren öğrenme ortamı hedeflenerek ortaya çıktığını belirten Çağıltay, ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi kapsamında projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Farklı illerden öğretmenleri kampa davet ettiklerini söyleyen Çağıltay, şöyle devam etti:

"İlk kampı yaptık. Yaklaşık 200 başvuru içinden 40 kişiyi seçtik. İkinci grupla çalışmalarımız da tamamlandı. Amacımız, öğretmenlerimizin sanatı, bilimi ve bilgisayar teknolojisini bir araya getirip yaratıcı ürünler ortaya çıkarma yeteneği kazanmaları ve daha sonra okullarına gittiklerinde öğrendiklerini öğrencileri ve diğer öğretmenlerle paylaşmaları. Bu kampta yapılan tüm etkinliklerin, Türkiye'nin her yerindeki öğretmenin internet üzerinden ulaşabileceği bir ortam tasarlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde değişik zamanlarda yine benzer kampları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kamp sonunda gözlemlediğimiz kadarıyla öğretmenlerimiz sadece fen alanında yetkinleşmiyor, aynı zamanda sanatı da alanlarına katıyorlar. Öğretmenlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Burada öğrendiklerini TÜBİTAK ya da AB Projeleri olarak sunmayı hedefliyorlar."



"ETKİNLİKLERDE MUTLAKA KODLAMANIN KULLANILMASI GEREKİYOR"

Kocaeli'den gelen fen bilgisi öğretmeni Hicran Arslanhan, ipler ve ledler kullanarak bir takım yıldızı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Arslanhan, yaptıkları devreleri giysilerle buluşturduklarını anlatarak, "21. yüzyıla teknoloji çağı diyoruz. Etkinliklerde mutlaka kodlamanın kullanılması gerekiyor. Biz de burada öğrendiklerimizi okulumuzda öğrencilerimize aktarmak istiyoruz" dedi.



"HEM MODA TASARIMI HEM FEN ALANINDA ÇALIŞIYORUZ"

Fen bilgisi öğretmeni Esra Akbaba ise MODAK'ı gördüğünde hemen başvurduğunu, kampta hem moda tasarımı hem fen alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çalışmaların çok faydalı olduğunu vurgulayan Akbaba, "Elektrik devrelerini kullanarak okulda çocuklarla devreler yapıyorduk fakat daha sonra bu devreler çocukların ellerinde kalıyordu. Ancak burada o elektrik devrelerini günlük hayatta kullanabilecekleri hale getirebileceğimizi fark ettim" diye konuştu.