Öğrenciler ‘Tekno Şenlik’te buluştu

Maltepe Şehit Osman Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tanıtımı yapılan ‘Tekno Şenlik’ etkinliği kapsamında, 80 bin öğrencinin bilinçli internet kullanımı, internet ortamında ve oyunlardaki zararlı içerikler hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren sosyal medya uzmanı Deniz Unay, gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları projeyle bugüne kadar 14 bin öğrenciye ulaştıklarını ve çok iyi geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Lise ve orta okul çağındaki çocuk ve gençlerin yaşlarına uygun bir anlatımla, onları sıkmayan sunumlar yaptıklarını aktaran Unay, gençlere daha çok gerçek ortamda, parklarda, aile ortamında vakit geçirmeyi tavsiye ettiklerini belirtti.

Lise çağındaki gençlere, iş hayatına atılırken sosyal medya hesaplarının daha çok incelendiğini ve kariyer planları açısından bunun gelecekte sorun teşkil etmemesi için dikkat etmeleri uyarısında bulunan Unay, "Günümüzde dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğunun artmasının sebebini de anlatıyoruz. Çocuklar sanal ortamda o kadar hızlı yaşıyorlar ki gerçek hayat, okul, dersler yavaş ve sıkıcı kalıyor" dedi.

"TEKNOLOJİK CİHAZLARIN VE İNTERNETİN BİLİNÇLİ KULLANIMI İÇİN EĞİTİMLER ARTMALI"

Unay, internet ortamında hurafelerin, yanlış bilgilerin çok hızlı yayıldığına ve bu bilgilerin kalıcı olmaya başladığına dikkati çekerek, özellikle akıllı telefon ve tabletlerde oynanan oyunların içeriklerinde de çocukları şiddete teşvik eden mesajlar yer aldığını söyledi.

Deniz Unay, Türkiye'de çocukların ve gençlerin teknolojik cihazları ve interneti bilinçli kullanması için bu tür eğitimlerin artması gerektiğini belirtti.