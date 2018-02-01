Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Öğrenciler tasarladıkları teleskopla ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ı izledi

    Öğrenciler tasarladıkları teleskopla ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ı izledi

    AA
    01.02.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Yalova'da bir grup öğrenci, ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ tutulması olarak adlandırılan gökyüzü olayını tasarladıkları teleskopla izlendi.

    Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 3 aylık çalışma sonucunda tasarladıkları teleskopla tarihe tanıklık etti. Öğrenciler, 152 yılda bir görülebilen ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ tutulmasını aileleriyle izledi.

    Öğrenciler tasarladıkları teleskopla ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ı izledi
    Merkezin fizik öğretmeni Nevzat Uslu, öğrencilerin tasarladığı teleskobun çapının diğer teleskoplara göre daha büyük olduğunu söyledi.

    ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ tutulmasını 8 öğrencinin tasarladıkları teleskopla yan görüntülemenin heyecanını yaşadıklarını belirten Uslu, "Teleskobu merceğine kadar tasarlayan öğrencilerimiz 3 ay emek verdi" dedi.

    Öğrenciler tasarladıkları teleskopla ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ı izledi
    Beyzanur Özker isimli öğrenci ise, "Bu teleskopta herkesin ufak da olsa bir yardımı oldu. Teleskopla tutulmayı gözlemlemek bizim için çok mutluluk verici. Bu an 152 yılda bir oluyor. Bu özel tutulmayı bu teleskopla görebilmek çok güzel" diye konuştu.

    Öğrenciler tasarladıkları teleskopla ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ı izledi

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Süper Kanlı Mavi Ay , Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi , BİLSEM
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri