Öğrenciler tasarladıkları teleskopla ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ı izledi

Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 3 aylık çalışma sonucunda tasarladıkları teleskopla tarihe tanıklık etti. Öğrenciler, 152 yılda bir görülebilen ‘Süper Kanlı Mavi Ay’ tutulmasını aileleriyle izledi.



Merkezin fizik öğretmeni Nevzat Uslu, öğrencilerin tasarladığı teleskobun çapının diğer teleskoplara göre daha büyük olduğunu söyledi.

‘Süper Kanlı Mavi Ay’ tutulmasını 8 öğrencinin tasarladıkları teleskopla yan görüntülemenin heyecanını yaşadıklarını belirten Uslu, "Teleskobu merceğine kadar tasarlayan öğrencilerimiz 3 ay emek verdi" dedi.



Beyzanur Özker isimli öğrenci ise, "Bu teleskopta herkesin ufak da olsa bir yardımı oldu. Teleskopla tutulmayı gözlemlemek bizim için çok mutluluk verici. Bu an 152 yılda bir oluyor. Bu özel tutulmayı bu teleskopla görebilmek çok güzel" diye konuştu.