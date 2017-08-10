Öğrenciler STEM’i deneyerek öğrendi

Okul öncesi ve ilkokulda erkenSTEM eğitim yaklaşımı öğrencilerin deneyimleyerek öğrenmesini sağlıyor. Bunu uygulayan Uğur Okulları öğretmenleri, erkenSTEM Öğretmen Çalıştayı kapsamında 8-9 Ağustos’ta İstanbul’da bir araya geldi. Yeni öğretim dönemi erkenSTEM eğitim içeriklerinin konuşulduğu çalıştaya Uğur Okulları öğretmenleri ile okul öncesi ve ilkokul erkenSTEM zümre başkanları katıldı. Tüm öğretmenlerin ders içeriklerine katkıda bulunduğu ve aktif üretim sürecinde yer aldığı çalıştayda workshop etkinlikleri de gerçekleştirildi. Öğrencilerin, toplamda sekiz haftaya yayarak çeşitli temalarda uygulayacağı projeler etkinliklerde hayata geçirilerek ilk ürünler sergilendi.

GENİŞ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANIYORLAR

Çocukta doğuştan var olan araştırma, sorgulama gibi yetenekleri köreltmeden onları yaratıcılıklarını kaybetmemeye yönlendiren erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla Uğur Okulları öğrencileri, okullarda bulunan erkenSTEM Laboratuvarı’nda müfredat doğrultusunda proje çalışmaları gerçekleştiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi’nin akademik desteğiyle uygulanan erkenSTEM yaklaşımıyla öğrenciler, dönem boyunca ‘Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyamız’ olmak üzere dört ayrı tema üzerinde çalışıyor. Yeşil Dünyamız temasıyla fen bilimlerine, Makineler Dünyası’yla mühendisliğe; Bilişim Dünyası’yla teknolojiye; Hayal Dünyamız ile de matematiğe hazırlanmaları amaçlanıyor. Okulda 212 öğretmeniyle yıl boyunca farklı projeler gerçekleştiren öğrenciler, eğitim dönemleri süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirirken hem küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip oluyor, hem de farklı yaş gruplarından çocuklar birbirlerinin ürettikleri projeleri inceleyebiliyor ve daha geniş bir bakış açısı kazanıyor.