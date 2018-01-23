Öğrenciler sömestrde kayak öğreniyor

Sömestr tatiline giren öğrenciler karne hediyesi olarak Erciyes’in tadını çıkartıyor. Öğrenciler bu kapsamda Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak eğitimleri alıyor. Burada 4 farklı giriş kapısı olduğunu belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yücel İkiler, şunları söyledi:

"Her kapımızda yürüyen bantlarımız var. Erciyes’te kızakçıların, acemi kayakçıların alanı ve eğitim pistleriyle uzman kayakçıların kayak yaptığı bölgeler, birbirinden ayrıldı. Pistlerimizde bütün güvenlik önlemleri alındı. Burada belgesi olmayan kimse eğitim veremez. Kayak hocalarımız sömestr ve kış boyunca kayak eğitimlerini veriyor. Zaten toplamda 2 saatte kayağı öğretebiliyoruz."

Kayak eğitmeni Fatih Uçmaz ise, burada genel olarak kayak ve snowboard eğitimleri verdiklerini anlattı. Uçmaz şöyle devam etti:

"Misafirlerimiz geliyor; eğitimlere 1 saat olarak başlıyoruz. Arzu ederlerse bu saat sayısını artırıyoruz. Burasının pistleri kayak yapmak için çok güzel. Kayakseverleri bu pistlerde kayak yapmaya bekliyoruz."

Erciyes’te kayak yapmayı öğrenen Bekir Taha Kulaklıoğlu da, "Sömestr tatilinde kayak öğrenmek için Erciyes’e geldik. Çok eğleniyoruz. Erciyes’i seviyoruz" dedi.