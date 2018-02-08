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    Öğrenciler sokaktaki dostlarını besledi

    Hürriyet Eğitim
    08.02.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Öğrenciler, sokakta yaşayan hayvanlara destek olmak için ‘Sevgi ve Sorumluluk Projesi’ başlattı. Ormandaki hayvanları besleyen gruplarla işbirliği yapan minikler pişirdikleri kemik şeklindeki kurabiyeleri minik dostlara ulaştırdı.

    Öğrenciler sokaktaki dostları unutmadı. ide okulları öğrencileri, sokağa terk edilen hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak ve tüm insanların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla ‘Sevgi ve Sorumluluk Projesi’ başlattı. Proje, bir süre önce ide ailesine katılan sevimli köpek ‘Pamuk’tan ilham alarak başladı. Bu kapsamda minik öğrenciler önce 3D yazıcıdan sokak köpeklerinin sevebileceği kemik şeklinde hamur kalıpları çıkardı. Bu kalıplarla, glütensiz organik un, kemik suyu, elma ve havuçtan oluşan hamura şekil vererek kurabiye hazırladılar. 1.700 adet köpek kurabiyesi, sokaktaki hayvanları besleyen Orman Çocukları Besleme Grubu ve Huysuz İhtiyar aracılığıyla minik dostlara ulaştırıldı. Aynı zamanda bu kurabiyelerle birlikte, Orman beslemesi yapan gönüllülere bağışlanmak üzere, toplamda 250 kilo kuru paket makarna ve tavuk-et suyu toplandı.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Sevgi ve Sorumluluk Projesi , Sokak Hayvanı , ide okulları
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