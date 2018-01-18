Öğrenciler Semiha Yankı ile aynı sahnede

İstek Atanur Oğuz Okulları'nın her yıl düzenlediği geleneksel müzik gecesi, 17 Ocak’ta yapıldı. Öğrencilerin performanslarını sergilediği gecenin finalinde Semiha Yankı sahne aldı, sevilen şarkılarını öğrenci ve öğretmenlerle seslendirdi.
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