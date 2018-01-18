Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Öğrenciler Semiha Yankı ile aynı sahnede

    Öğrenciler Semiha Yankı ile aynı sahnede

    Hürriyet Eğitim
    18.01.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:

    Öğrenciler ünlü sanatçı Semiha Yankı ile sahneye çıktı. Geleneksel olarak düzenlenen ‘Müzik Gecesi’nde Yankı ve öğrenciler konser verdi.

    İstek Atanur Oğuz Okulları'nın her yıl düzenlediği geleneksel müzik gecesi, 17 Ocak’ta yapıldı. Öğrencilerin performanslarını sergilediği gecenin finalinde Semiha Yankı sahne aldı, sevilen şarkılarını öğrenci ve öğretmenlerle seslendirdi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri