Öğrenciler Semiha Yankı ile aynı sahnede

Öğrenciler ünlü sanatçı Semiha Yankı ile sahneye çıktı. Geleneksel olarak düzenlenen ‘Müzik Gecesi’nde Yankı ve öğrenciler konser verdi.

İstek Atanur Oğuz Okulları'nın her yıl düzenlediği geleneksel müzik gecesi, 17 Ocak’ta yapıldı. Öğrencilerin performanslarını sergilediği gecenin finalinde Semiha Yankı sahne aldı, sevilen şarkılarını öğrenci ve öğretmenlerle seslendirdi.