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    "Öğrenciler not peşinde koşmaktan kurtuldu"

    AA
    28.12.2017 - 13:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı, verdiği dersleri kendi internet sitesinden yayımlamaya başladı.

    Bu yılki eğitim öğretim yılında verdiği ‘Miras Hukuku’ derslerinin tümünü oluşturduğu ekip sayesinde kamerayla kayıt altına alan Prof. Dr. Helvacı, dersleri alt yazılı ve alt yazısız seçenekleriyle www.ilhanhelvacidersleri.com adlı sitesine yüklüyor.

    Prof. Dr. Helvacı, alt yazılı olarak da izlenebilen derslerin, özellikle Erasmus programıyla gelenlere ve diğer yabancı uyruklu öğrencilere büyük kolaylık sağladığını, bu sistemin engelli öğrencilerin de dersleri takibini kolaylaştırdığını anlattı.

    Bu sistem sayesinde öğrencilerin not peşinde koşmaktan da kurtulduğunu belirten Prof. Dr. Helvacı, "Öğrencilerimiz kimi zaman dersleri kaçırabiliyor. Engelli öğrencilerimiz ise türlü zahmetlere katlanarak derslere gelmeye çalışıyor. Bu sistem sayesinde kaçırdıkları dersleri internet üzerinden takip edebiliyor; tekrar tekrar izleyebiliyor. Ayrıca ders notlarına da PDF formatında ulaşabiliyorlar" dedi.

    Öğrenciler not peşinde koşmaktan kurtuldu
    ÜCRETSİZ ERİŞİLEBİLİYOR
    Prof. Dr. Helvacı,  Erasmus ve diğer yabancı öğrencilerin, Türkçeye yeteri kadar hakim olamadıkları için dersi anlamakta zorluk çekebildiğini, dersler internete yüklendiğinde takıldıkları yerleri tekrar tekrar dinleyebildiğini belirtti.

    Ayrıca, bu görüntülü derslerden yalnızca İÜ öğrencilerinin değil, Türkiye'nin dört bir yanında hukuk eğitimi alan öğrencilerin de faydalanabildiğini anlatan Helvacı, ayrıca eski bilgilerini tazelemek isteyen veya bu alana yeni yeni ilgi duyan hukukçuların, hatta hukukçu olmasalar da miras hukukuna ilgi duyan herkesin internet sitesinden ücretsiz erişilebildiğini söyledi.

    Etiketler: İstanbul Üniversitesi , ÖĞRENCİ , online ders , Prof. Dr. İlhan Helvacı , öğretim üyesi
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