Öğrenciler kodlamayla geleceğe hazırlanıyor

Teknoloji çağına kolaylıkla uyum sağlayabilecek bireyler hazırlamak için bu alanla ilgili dersler de eğitimin bir parçası haline geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) başta kodlama olmak üzere bu yıl özellikle üzerinde durduğu robotik ve 3 boyut tasarım dersleri ile çocukların gelecekte iş kaygısı yaşamalarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uğur Koleji, bu çerçevede yeni eğitim döneminde öğrencilere kodlama, 3 boyutlu tasarım ve robotik tasarım becerileri kazandıracak. Eğitimlerden anaokulu öğrencileri, ilkokul 1’den 6’ncı sınıfa kadar olanlar ve 9’uncu sınıf öğrencileri faydalanacak.

MESLEK KAYGISI YAŞANMAYACAK

Kodlama, robotik ve 3 boyutlu tasarımın gelecekteki popüler meslekler arasında olacağını söyleyen Uğur Koleji Genel Müdürü Haluk Koçak, “Özellikle bu alanlara ilgisi olan öğrencilerin erken yaşta fark edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi gelecek kaygılarını da şimdiden ortadan kaldırmış olacak” dedi. Koçak sözlerine şöyle devam etti:

“Robotik on yıl sonra çok ilerlemiş bir meslek dalı olacak. Bu nedenle robotik alanında çocuklarımızı geliştirmek için bu eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz ilk dönem kodlamayı öğrenecek. İkinci dönem de robotlarını tasarlayacak, yazılımla kodlayarak verilen görevleri yerine getirmelerini sağlayacak. Aynı zamanda 3 boyutlu tasarım dersleriyle üreten bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor. Bugün birçok alanda 3 boyutlu tasarım ve üretim teknolojisi kullanılıyor. Çocuklarımız ihtiyaçlar doğrultusunda istediklerini tasarlayabilecekler ve gelecekte meslek kaygısı yaşamayacak.”