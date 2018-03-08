Öğrenciler kodlama kardeşliğiyle yarınlara hazırlanıyor

TEGV’in çocukların dijital becerilerini güçlendirmek ve onları kodlama eğitimi ile tanıştırmak amacıyla hayata geçirdiği Algo Dijital projesine bir destek de Özel Tarsus SEV Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce çocuğa geleceğin alfabesi kodlamayı öğretmeyi hedefleyen Algo Dijital kodlama eğitimi platformu için Özel SEV Ortaokulu öğrencileri seferber oldu. Kardeş okulları Kasım Ekenler Ortaokulu öğrencilerine kodlama eğitimleri vermeye başladı. Kardeş okulun öğrencilerini her hafta bilgisayar laboratuarında konuk eden Özel SEV Ortaokulu öğrencileri, arkadaşlarına kodlamayı öğretiyor.



Kasım Ekenler Ortaokulu öğrencilerine verilecek eğitimlerle, haftada 40 toplamda 500 öğrencinin projeye dahil edilmesi planlanıyor.