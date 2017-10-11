Öğrenciler ‘Kodlama Haftası’nı kutladı

Avrupa’nın belirli ülkelerinde her yıl kutlanan ‘Avrupa Kodlama Haftası’ için anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri etkinlikler düzenlendi. ide okulları öğrencileri farklı kodlama tekniklerini kullandı. Öğrenciler, diğer ülkelerin Kodlama Haftası’nı nasıl kutladığı ile ilgili bilgiler aldıktan sonra, ‘Kodlama Öğrenmek İçin 10 Sebep’ isimli videoyu izleyerek kodlamanın önemini kavradı. Böylece çocuklarda bu konuda farkındalık oluşması amaçlandı. Öğrenciler, ‘Ode to code’ isimli kodlama oyunuyla komutları takip ederek robot dans yaptı. İnteraktif olarak gerçekleşen derste, kodlama ile ne gibi ürünler ortaya çıktığını öğrenen öğrenciler, bu dersin sıkıcı değil aslında eğlenceli olduğunu keşfetti.



21’inci yy çocuklarının dili olarak anılan kodlama eğitimi, küçük yaşlardan itibaren öğrencilere ders olarak veriliyor. Kodlama eğitimi, aynı zamanda çocuğun hem yaratıcılık ve problem çözme hem de bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştiriyor.

Google, Apple ve Lego Education gibi şirketlerin de desteklediği Avrupa Kodlama Haftası’nda, kodlamanın dünyasına çocukların eğlenceli bir adım atması amaçlanıyor.