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    Öğrenciler kitapla şenlendi

    Hürriyet Eğitim
    25.12.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Öğrencilerin heyecanla beklediği ‘Kitap Şenliği’ bu yıl 15’inci kez düzenlendi. Teması ‘Oku, Düşün, Yaşa’ olan şenlikte ünlü yazar Sunay Akın, onur konuğuydu.

    Öğrenciler, kitap şenliğinde Sunay Akın’la buluştu. Çevre Koleji’nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan ‘Kitap Şenliği’nin bu yıl 15’incisi düzenlendi. Şenlik, 20-21-22 Aralık tarihlerinde “Oku, Düşün, Yaşa” temasıyla gerçekleşti. Onur konuğu olarak ünlü yazar Sunay Akın, öğrencilerle bir araya geldi. Üç gün boyunca devam eden şenlik kapsamında onur konuğu olan Sunay Akın’ın öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği sunum ilgi gördü.

    KİTAP FUARI ATMOSFERİ YAŞATILDI
    16 usta yazar ve 31 yayınevinin katıldığı şenlikte kitap stantları, yazar söyleşileri, imza günleri ve okuma atölyeleriyle kitap fuarı atmosferi öğrencilere tüm yönleriyle yaşatıldı. Kitap Şenliği’ne konuk olarak katılan ve etkinliklerde öğrencilerle buluşan yazarlar arasında İngiliz yazar Roger Norman, Türk yazarlardan Haydar Ergülen, Defne Ongun, Uğur Önver, Habib Bektaş, Çiğdem Odabaşı, Fatih Erdoğan, Suzan Geridönmez, Tülin Kozikoğlu, Göknur Birincioğlu, Alp Gökalp, İlkay Marangoz, Öykü Gölemen, Şirvan Ahçıoğlu ve Serap Ergel yer aldı.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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