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    Öğrenciler göçmenlerle buluştu

    Hürriyet Eğitim
    22.12.2017 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Üniversite öğrencileri Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki göçmenlerle bir araya geldi.

    Göçmenlerin yaşadıkları sorunlar tüm dünyanın gündeminde. Üniversiteler de bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Kapadokya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu Göçmen Atölyesi’nin geçen sene başlattığı ‘Onların Dünyasında Gezinmek’ adlı proje kapsamında öğrenciler, bu yıl da göçmenleri ziyaret etti.

    Çıkardıkları ‘Alt-Sosyal’ dergisinde projelerine dair detaylı bilgi veren öğrenciler; ziyaret edilen ailelerle kısa bir sohbetten sonra mahalledeki tüm çocukları toplayarak birlikte resim yaptıklarını, futbol gibi oyunlar oynadıklarını, hedeflerinin ise daha çok göçmen aileye ulaşmak ve sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi.

    Üçüncüsü sayısı okulda yapılan etkinlikler, öğrencilerin insan ve doğa sorunlarına dair yazdıkları yazılar, kitap ve film eleştirileri, fotoğraf yorumları ve röportajlardan oluşan dergi, iki dönemdir çıkmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Programı öğrencilerinin çıkarmaya başladığı dergi, bu dönem, çocuk gelişimi, ceza infaz ve güvenlik hizmetleri ile adalet programı öğrencilerinin de katkılarıyla zenginleşti.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Üniversite
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