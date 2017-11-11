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    Öğrenciler, doğayı korumayı eğlenerek öğreniyor

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 14:59 | Son Güncelleme:

    Ortaokul öğrencileri atıkların geri dönüşümüne dikkat çekmek ve onların doğru şekilde ayrışmasını sağlamak için oyun içerikli bir proje tasarladı.

    Öğrencilerin doğaya yönelik sosyal sorumluluk bilinci kazanması amacıyla atıkların geri dönüşümüyle ilgili bir proje başlatıldı. İSTEK Kemal Atatürk Okulları’nda geliştirilen projede, ortaokul 5 ve 6’ncı sınıf öğrencileri, atıkların geri dönüşümüne dikkat çekmeye ve atıkların doğru şekilde ayrışmasını sağlamaya çalıştı. Öğrenciler, atıkları organik, metal, plastik, cam, kağıt gibi malzemeler olarak ayırdı. Su doldurulmuş bardaklara elektrik verecek bir sistem kurdu ve bu bardakları atıklara göre kategorize etti. Kullanıcılara atıkların hangi çöp kutusuna atılması gerektiği soruldu. Doğru-yanlış cevaplara göre farklı sesler çıkartan bir oyun tasarlandı.

     

     

     

     

    Etiketler: öğrenci , doğa
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