Öğrenciler, doğayı korumayı eğlenerek öğreniyor

Öğrencilerin doğaya yönelik sosyal sorumluluk bilinci kazanması amacıyla atıkların geri dönüşümüyle ilgili bir proje başlatıldı. İSTEK Kemal Atatürk Okulları’nda geliştirilen projede, ortaokul 5 ve 6’ncı sınıf öğrencileri, atıkların geri dönüşümüne dikkat çekmeye ve atıkların doğru şekilde ayrışmasını sağlamaya çalıştı. Öğrenciler, atıkları organik, metal, plastik, cam, kağıt gibi malzemeler olarak ayırdı. Su doldurulmuş bardaklara elektrik verecek bir sistem kurdu ve bu bardakları atıklara göre kategorize etti. Kullanıcılara atıkların hangi çöp kutusuna atılması gerektiği soruldu. Doğru-yanlış cevaplara göre farklı sesler çıkartan bir oyun tasarlandı.