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    Öğrenciler cep harçlıklarıyla dizi çekti

    DHA
    25.10.2017 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Amasya’nın Suluova İlçesi’nde bir grup lise ve üniversite öğrencisi, harçlıklarından biriktirdikleri bütçeyle Kaos Ortadoğu adlı internet dizisi çekti. Dizinin kadrosunda 25 kişilik reji ekibi, 35 kişilik oyuncu olmak üzere 60 kişi yer aldı.

    Amasya’nın Suluova İlçesinde yapılan Kaos Ortadoğu adlı internet dizisinin çekimlerinde ikinci el kamera, kiralık drone, oyuncak silahlar ve arabalar kullanıldı. Suluova ilçesinde yaşayan, lise ve üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek, harçlıklarından biriktirdikleri para ile Kaos Ortadoğu adlı internet dizisi çekti. Cep harçlıklarından biriktirdikleri ve kendi olanakları ile çektikleri ve internet sitesinden yayınladıkları dizinin ilk bölümünün 84 bin görüntülemeye kavuşması ekibin yeni bölümler için motive olduklarını gösterdi. İnternet dizisi Ortadoğu’daki istihbarat savaşları ve mülteci krizini konu alıyor. Kaos Ortadoğu adlı dizinin çekimlerinde 25 kişilik reji, 35 kişilik oyuncu ekibi olmak üzere 60 kişi kadroda yer aldı.

    Amasya’nın Suluova İlçesinde yapılan ilk bölüm çekimlerinde ikinci el kamera, kiralık drone, oyuncak silahlar ve arabalar kullanıldı. Kaos Ortadoğu adlı internet dizisinin geniş bir reji kadrosu olmasının yanında, eğitimler sırasında çekimlere lise öğrencileri de dahil edildi.

    ’Hanedan Film Production’ adı altında buluşan lise ve üniversite öğrencileri çektikleri dizide gönüllü olarak görev aldı.

     

     

     

     

     

    Etiketler: öğrenci , harçlık , dizi
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