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    Öğrenciler bu okuldan ayrılmak istemiyor

    AA
    25.12.2017 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesindeki oyun ve etkinlik alanları sayesinde, öğrenciler okula severek geliyor.

    15 dönüm arazi üzerine kurulan ve 115 öğrencisi bulunan Gümerdiğin İlkokulu/Ortaokulu, öğrencilerine pek çok okuldan farklı olarak eğlenmeleri için çeşitli imkânlar sunuyor.

    Öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla başlayan çalışmalar sonucunda, okul bahçesinde akülü arabaların bulunduğu trafik pisti, survivor parkuru, ok atış poligonu, kümes, bahçe satrancı, cep sineması gibi birçok etkinlik sahası bulunuyor.

    Okul Müdürü Erdal Alaçam, yaklaşık 3 yıldır Gümerdiğin İlkokulu/Ortaokulunun müdürlüğünü yürüttüğünü söyledi. Görevi süresince öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla çeşitli oyun alanları yaptıklarını anlatan Alaçam, "Öğrencilerimize eğlenirken öğrenmeleri için alanlar oluşturmaya çalıştık. Bu yüzden de çeşidi bol tuttuk. Bizim öğrencilerimiz kırsalda olduğu için hiçbir şeyden mahrum kalmamaları için bu çalışmaları yaptık ve başardık" dedi.

    Öğrenciler bu okuldan ayrılmak istemiyor
    Okul bahçesindeki çalışmaları hayırveserlerin katkılarıyla yaptıklarını belirten Alaçam, şöyle devam etti:
    "Okulumuzda öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmesi için 400 metrekarelik bir uygulama bahçemiz var. Buraya öğrencilerimiz meyve ve sebze dikiyorlar. Mini bir tarım alanı oluşturduk. Çocuklara özellikle hayvan sevgisini aşılayabilmek amacıyla kümesimiz var. Bunların tüm bakımlarıyla öğrencilerimiz ilgileniyor. Biz sadece çocukların yetersiz kaldığı yerlerde devreye giriyoruz. Bunlara ek olarak basit malzemeleri kullanarak survivor parkuru oluşturduk. Çocuklarımız burada fiziki aktivite yapabiliyorlar. Ok atış poligonu yaptık. Sadece ok atış poligonu, malzemeleriyle birlikte 7-8 bin liraya mal oldu. Bunları hayırseverler sayesinde yapabildik."

    Öğrenciler bu okuldan ayrılmak istemiyor
    ÖĞRENCİLER OKULDAN GİTMEK İSTEMİYORLAR
    Okulu sevdirmek için yapılan çalışmalarla ilgili geri dönüşler aldıklarını anlatan Alaçam, şunları söyledi:
    "Öğrencilerimizin başarıları arttı. Daha önceki yıllara baktığımızda bu tarz etkinlikler yapıldıktan sonra öğrencilerin akademik başarısında da artışlar oldu. Akşam ders bittikten sonra birçok öğrencimiz buradaki oyun alanlarında oynamaya devam ediyorlar. Hafta sonları öğrencilerimiz burada vakit geçiriyorlar. Biz çocuklarımızı burada tuttukça zararlı şeylere fırsat bulamıyorlar."

    Öğrenciler bu okuldan ayrılmak istemiyor
    "BAZEN EVE BİLE GİTMEK İSTEMİYORUM"
    İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi İsmail İlhan, okullarında çok güzel imkânların olduğunu, başka okullarda böyle şeylerin olmadığını söyledi.

    Okullarında hem doğayla iç içe yaşadıklarını hem de çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan İlhan, "Başka okullarda olmayan her şey burada var, çok şanslıyız. Birçok şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Trafik kurallarını öğreniyoruz. Burada spor yapıyoruz. Okulumuzda çok mutluyum, bazen eve bile gitmek istemiyorum. Okulda durmak istiyorum. Burası çok eğlenceli" dedi.

    3’üncü sınıf öğrencisi Filiz Ertanoğlu ise böyle bir okulda okuduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Ortaokul , okul bahçesi
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