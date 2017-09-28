Öğrenciler Bakan Yılmaz’la sinemaya gidecek

Türkiye’de sinemaya gitme imkânı bulamayan öğrenciler, ‘Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın’ projesiyle beyaz perdeyle tanışacak. Sinemanın sosyalleşmeye yönelik olumlu etkilerinin genç nesillere yansıması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen proje, birçok öğrenciyi ilk defa beyaz perdeyle buluşturacak.

Her ilden ortaöğretim öğrencilerine bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz olarak film seyretme olanağı sunacak proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ortaklığıyla yürütülüyor.

Sinemaya gidemeyen 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik büyük ilgi görmesi beklenen projenin açılışı ise 29 Eylül’de Beyoğlu’ndaki Emek Sineması'nda yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 800 öğrenciyle birlikte ‘Ayla’ filmini izleyeceği açılışta sinema oyuncuları, yapımcı ve yönetmenler de çocuklarla birlikte sinema koltuklarına oturacak.