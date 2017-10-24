Öğrenciler Avrupa Kod Haftası’nı kutladı

Kodlama, öğrencilere algoritma mantığını öğretme, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, işbirliği içinde çalışma becerilerini kazandırmak açısından önemli. Avrupa Kod Haftası, dünya çapında kodlama öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla 7-22 Ekim tarihleri arasında kutlandı. Bu yıl dördüncüsü kutlanan Avrupa Kod Haftası’nda, İSTEK Okulları farklı yaş seviyelerde ders içi ve ders dışı etkinlikler düzenledi. Anaokulundan liseye kadar farklı seviyelerde kodlama etkinliklerine katılan öğrenciler, kod okur yazarlığı becerilerini kullanarak animasyon oluşturdu, oyunlar tasarladı ve robot programladı. Öğrenciler, yıl boyunca Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde kodlamaya devam edecek.