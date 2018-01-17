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Öğrenciler akın akın gidiyor! Oteller yüzde 100 doldu

İHA
17.01.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

Doğu Ekspresi ocak ayında da yoğun ilgi görüyor. Devlet Demir Yolları genel Müdürlüğü resmi verilerine göre; Doğu Ekspresi ile 15 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 14 bin 165 kişi Kars’a geldi. Bu sayı 2017 Ocak ayında 27 bin 442 idi. Doğu Ekspresi'yle Türkiye’nin 81 ilinden insanlar Kars’a akın akın gelirken, Kars’taki oteller de yüzde 100 doluluk oranını yakaladı.

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  • Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
  • Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
  • Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
  • Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi

Doğu Ekspresi, eklenen ek vagonlara rağmen talebi karşılayamıyor. Her geçen daha  çok ilgi gören Doğu Ekspresi’nde geliş ve gidişler tamamen dolu. Kars’a gelmek isteyenler aylar öncesinden yer bulma yarışına giriyor.

Doğu Ekspresi’nin geçmişte neredeyse seferlerini durdurma noktasına geldiğini ifade eden Kars Otel Müdürü Turizmci Mehmet Duman, Doğu Ekspresi’ne son günlerde gösterilen yoğun ilginin turizmcileri memnun ettiğini belirtti.

Turizmci Mehmet Duman, “Gördüğünüz gibi Doğu Ekspresi’ne yoğun bir ilgi var. Bunun temel sebebi Doğu Ekspresi nostaljik görüntüsüyle, keyifli doğa manzarasıyla kışın ayrı tadını Kars’ta geçirmenizi sağlıyor. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşımlarla Doğu Ekspresi'ne biraz daha farkındalık arttı. Bu farkındalık aynı zamanda Kars’a da yaramış oldu” dedi.

Öğrenciler akın akın gidiyor Oteller yüzde 100 doldu

OTELLER DOLDU 

Kars’ın şu anda yüzde yüz bir konaklamayla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Duman, “Özellikle Kars’a gelen yerli yabancı misafirlerimizin ortalama yaş kategorisi 40 ile 65 yaşları arasında oluyordu. Ancak Doğu Ekspresi’nin sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanılması yaş kategorisini biraz daha gençlere yönelik, yani 20 ve 28 yaşlar arasına getirdi. Bu aynı zamanda hem konaklama sayısında hem Doğu Ekspresi yolcu sayısında bir artış gösterdi. Şu an Doğu Ekspresi için bilet bulunmuyor. Keza aynı şekilde konaklama işletmeleri de yüzde yüzlük doluluk oranında, özellikle aralık ve mart ayı içerisinde Kars şu an yüzde yüzün üzerinde bir konaklama ile karşı karşıya. Arz  talebi karşılayamıyor” diye konuştu.


Öğrenciler akın akın gidiyor Oteller yüzde 100 doldu

26 SAATLİK YOLCULUK 

Doğu Ekspresi'yle Kars’a gelenlerin büyük çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturuyor. Yaklaşık 26 saatlik bir yolculuğun ardından Kars Tren Garı’na gelen yolcular, buradan otellere transfer ediliyor. Geceyi Kars’ta geçiren yolcular, Çıldır Gölü, Ani Ören Yeri, Sarıkamış, Kars Kalesi’ni geziyor. Kars’ın olmazsa olmazı yemeği kaz etinden tadan misafirler daha sonra Doğu Ekspresiyle Kars’tan ayrılıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresi'ne ait tüm vagonlardaki biletlerin çok kısa sürede satıldığını belirterek talebin yoğun olduğu günler için trene ilave vagon verilmek suretiyle taleplerin karşılanmaya çalışıldığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; “Son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresi'nde yer bulunamaması ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmaktadır. Ankara-Kars arasında işlemekte olan Doğu Ekspresi'nin vagonlarına ait biletler bir ay öncesinden tüm vatandaşlarımıza açık olarak bilet satış sistemi aracılığıyla satılmaktadır. 

Trenin mevcut vagonlarının dışında tur şirketleri ile yıllık plan ile vagon kiralaması yapılmakta, kiralama yapılan vagonlar Doğu Ekspresi'ne fazladan ilave edilmekte, kiralama yapan tur şirketleri bilet satışının yanında otel yemek ve gezi paketi halinde hizmet vermekte ve buna göre fiyatlarını belirlemektedir.

Yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresine ait tüm vagonlardaki biletler çok kısa bir süre içerisinde satılmaktadır. Talebin yoğun olduğu günler için trene ilave vagon verilmek suretiyle talepler karşılanmaya çalışılmaktadır” denildi.

Etiketler: kars turizm
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