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    Öğrenciler 3 kilometre uzaklıktaki okula yürüyerek gidiyor

    İHA
    04.10.2017 - 15:55 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’in Dülük Mahallesi'nde öğrenci servisi olmadığı için öğrenciler yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki okula yürüyerek gidip geliyor.

    Okul servisi olmadığı için öğrenciler yaklaşık üç kilometre mesafedeki okula her gün yürüyerek gidip geliyor. Duruma tepki gösteren mahalleliler, çocuklarının her sabah erkenden okula yetişmek için o kadar yolu katettiklerini, kara kışta çocuklarının bu yolu nasıl yürüyeceğini düşündüklerini söyledi. Mahalle sakinleri yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını ve mahalleye öğrenci servisi tahsis edilmesini istiyor.

    Öğrenciler 3 kilometre uzaklıktaki okula yürüyerek gidiyor
    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Av. Umut Yılmaz mahallede öğrenci servisi olmadığını belirterek, “Bulunduğumuz yer Dülük Mahallesi. Burada ulaşımla ilgili problem var. Okul buraya yaklaşık üç kilometre uzakta bu çocuklar her sabah erkenden kalkıp yaklaşık altı kilometre mesafeyi yürüyerek kat ediyor. Bu çocuklar servis hizmetinden faydalanamıyor. Daha önce köylüler kendi aralarında tuttuğu minibüsle yapmaya çalıştı. Ancak köylünün minibüsü trafik ekipleri tarafından yakalanıp bağlanınca köylü artık çocuklarını okula gönderemez hale geldi. Önümüz kış. Don, kar olacak. Bu çocuklar nasıl okula gidip gelecek. Her gün üç gidiş üç kilometre geliş yaparlarsa çocukların eğitiminden ne verim alabiliriz. Köylüler bir çok yere başvurdu ancak bir sonuç çıkmadı. Servis öğrenci başı 250 TL istiyor. İki çocuğu olan bir aile 500 TL vermek zorunda, bu ailelerin çoğu asgari ücretle çalışıyor. Bu parayı nasıl karşılayacak. Yetkililerden bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz” dedi.

    Çocuklar ellerinde "servis istiyoruz" yazılı dövizleriyle eylem yaptı.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , servis , Gaziantep , öğrenci servisi
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