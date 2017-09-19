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    Öğrenci ve velilerin 19.10 kâbusu

    Gülseven ÖZKAN
    19.09.2017 - 00:52 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 00:52

    İstanbul'da okul çıkış saatinin 19.00'u geçmesi daha ilk günlerden velileri endişelendirmeye başladı.

    Geçen yıl gün ağırmadan öğrencilerin yollara düşmesi tartışmalara yol açmıştı. Bu sene okul başlama saatleri valiliklerin kararına bırakıldı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği derslerin saat 08.00’den önce başlatılmaması talimatını verdi.

    Yeni uygulama tekli eğitim yapan okulları memnun ederken ikili eğitim yapan kurumları üzdü. Çünkü günde 7 saat eğitim gören öğrenciler, son derse 18.30'da girince 19.10'da okuldan çıkmak zorunda kalıyor. Kışın öğrencilerin karanlıkta yollarda olacağı ihtimali tekrar gündeme geldi.

    Okullarda takviye kursları düşünüldüğünde derslerin bitiş saati 20.30’u bulacak. Karanlık olmadan çocuklarını okuldan almak istediklerini söyleyen bir çok veli, çözümün tam gün eğitim olduğunu savundu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , öğrenci , veli
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