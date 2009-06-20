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Kubilay Keskin

Öğrenci tasarımı

20 Haziran 2009

İstanbul Moda Akademisi (İMA) Moda Tasarımı Bölümü, ilk mezunlarını önceki gün verdi.

Nişantaşı’ndaki tarihi Sadrazam Sait Paşa Konağı’nda hizmet veren kurumda eğitimlerini tamamlayan 18 öğrencinin tasarımları, bir defileyle moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Her öğrencinin üç farklı çalışmasının tanıtıldığı defilede, Özge Ulusoy, Bilge Kara, Meral Bayram ve Alona Kral gibi ünlü mankenler, Uğurkan Erez’in koreografisi ile podyuma çıktı. Serdar BENLİ

Tugay tatilde

Türk futbolunun emektarı Tugay Kerimoğlu, İngiltere’de Blackburn Rovers formasıyla futbola veda ettikten sonra, ülkesine döndü. Ailesiyle birlikte Bodrum’daki evlerinde tatil yapan Tugay, önceki gün oğlu Berke ve kızı Melisa ile Hebilköy Su Beach’te deniz keyfi yaparken objektiflere yansıdı. Şu an için aklında sadece tatil yapmak olduğunu söyleyen Tugay, “Çeşitli teklifler geliyor, sonraki günlerde o teklifleri değerlendirip neler yapacağıma karar vereceğim” dedi. Cenker TEZEL

Gündüz plaj gece balıkçı

‘Süslü Celal’ lakaplı işletmeci Celal Altınel, üç yıl önce yerleştiği Bodrum’da plaj açtı. Altınel Torba’da My Bodrum Beach’i hizmete sokan Altınel, buranın geceleri Cibali Kapı Balıkçısı olarak hizmet vereceğini söyledi. Mekânın önceki gün yapılan açılışına, Ali Şen ve İlker Mengi gibi ünlü isimler de katıldı.

Bayülgen tanıttı

Nokia’nın yeni modeli 6700 Classic, önceki akşam Ajia Otel’de tanıtıldı. Okan Bayülgen’in 6700 Classic ile çektiği fotoğrafların sergilendiği gecenin sunuculuğunu Ebru Güzel üstlendi. “Avrupa Yakası”nın Yaprak’ı Hale Caneroğlu’nun şarkılarıyla renk kattığı tanıtımda Nokia Türkiye Genel Müdürü Conor Pierce yaptığı konuşmada; bu yeni modelin 2009’un en çok satan ürünlerinden olacağına inandığını belirtti. Bayülgen ise “Teknolojiyi sevmeyen biri olsam da, ben de Disko Kralı programında Ovi özelliklerini kullanacağım. İzleyiciler evde çektikleri fotoğrafları bize yollayacak, biz de yayınlayacağız” dedi. Nokia 6700 Classic, 22 Haziran’da Türkiye’de satışa sunulacak.

Yarı final Al Jamal’de

Türkiye’nin en iyi erkek mankeninin seçileceği “Best Model of Turkey 2009”un yarı finali, 22 Haziran’da Al Jamal’de yapılacak. Mekâna kurulacak podyuma mayo ile çıkacak 40 aday, Al Jamal konuklarından oluşan jürinin oylarıyla ilk 20 arasına girip finale kalmaya çalışacaklar. Mekânın şov ekibi de organizasyona renk katacak.

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