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    Öğrenci soyma çetesi

    Nurettin KURT - ANKARA
    25.09.2017 - 00:04 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 00:04

    Okulların açılmasıyla birlikte burs arayışını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların, Türkiye genelinde binlerce öğrenciyi dolandırdığı ortaya çıktı. Yargıya intikal eden iddiaya göre, internette İSAP amblemli sahte site açıldı ve “öğrencilere burs verilecektir” denilen site, öğrencilere yardım yapan bir kuruluş olarak tanıtıldı.

    Öğrenci soyma çetesiÇeşitli kurumlara “burs” başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, arama motoruna girdiğinde bu sitenin sayfasıyla karşılaştı. İlanda her ay 200 lira burs verileceği belirtildi. Başvuruyu yapan öğrencilerden kimlik bilgileri istendi, gönderilecek kart ve masraf bedeli olarak verilen hesap numarasına 50 lira yatırılması şartı konuldu.

    Başvuruda bulunanlar dolandırıldıklarını anlayınca soluğu savcılıklarda aldı. Hürriyet’in ulaştığı mağdur öğrencilerden Hazal K., şunları söyledi:

    BİLGİLERİM ELLERİNDE

    “Kırıkkale Üniversitesi’ni kazandım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine siteye girdim. Kendimin ve ailemin kimlik bilgilerini mecburen verdim. ‘Size bankamatik kartı göndereceğiz, her ay bankamatikten çekeceksiniz’ denildi.

    Masraflar için istenilen parayı yatırdım. Benim gibi sadece burada yüzlerce öğrenci arkadaşım var. Dolandırıcılık söylentileri yayılmaya başlayınca, tekrar siteye girip kontrol ettik. Ama siteye erişim engellenmiş görünüyor.

    Önce karakola gittik, onlar çok gelen olduğunu belirterek savcılığa gitmemizi istedi. Savcılığa giderek şikâyetçi olduk. Bizim kimlik bilgilerimiz ellerinde, çok korkuyoruz.”

    Etiketler: İsap , gazetehaberleri , öğrenci , burs , Burs sınavı
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