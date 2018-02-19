Öğrenci servisinde pompalı dehşet

Yüreğir ilçesinin Karacaoğlan mahallesinde yaşanan olayda Arık, lise öğrencisi kızın bulunduğu öğrenci servis midibüsünü bekleyeme başladı. İçinde 10 lise öğrencisi bulunan özel bir okula ait servis aracı sokağa girdiği sırada, Arık pompalı tüfekle 5 el ateş açıp, kaçtı. Servis aracının camları kırılırken, öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Saldırıda yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel, aracı durdurmayarak yoluna devam etti. Sürücü yaralı halde aracı bölgenin yaklaşık 1 kilometre uzağına götürerek öğrencileri yara almadan kurtardı. Sürücü Yüksel, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Aykut Arık’ın peşine düştü. Kaçan Arık takip sonucu bir sokakta kıstırıldı. ‘Teslim ol’ çağrısı yapan polise ateş açan Arık, bir ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti. Teslim olmamak için direnen şüpheli, aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



