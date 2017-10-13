Öğrenci servisi kaza yaptı: 10'u öğrenci 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi 926'ıncı Cadde'deki yol ayrımında, içinde 18 öğrencinin bulunduğu Nuri Göçmen (59) idaresindeki 06 C 4599 plakalı servis minibüsü, Onur Y. (17) idaresindeki 60 HV 746 plakalı minibüs ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi yan yattı. Servisteki 18 öğrenciden 10'nu yaralandı. Minibüste bulunan 4 kişi de ağır yara aldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.