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    Öğrenci otobüsü binaya girdi

    BERLİN
    16.01.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nin Eberbach kentinde okul otobüsü, binanın duvarından içeri girdi. 6’sı ağır 21 öğrenci yaralandı.

    BU sabah bir öğrenci otobüsü yoldan çıkarak binanın içine girdi. Eberbach kentinde yaşanan kazada 6’sı ağır 21 öğrenci yaralandı. Yaralılar arasında ilkokul çocukları da var. Kaza, kent sakinlerini şoke etti. Olay yerine çeşitli bölgelerden sağlık ve kurtarma ekipleri doldu. Çocukların ailelerine psikolojik yardım için bir toplanma yeri hazırlandı.

    Mannheim polisinin verdiği bilgiye göre otobüs doğrudan binanın duvarından içeri girdi. Yaralıların tam sayısı halen belirlenemedi. Kaza Hessen sınırı yakınında meydanında geldi. Yaralıları taşımak için helikopterler de devreye girdi. Otobüs sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

    Öğrenci otobüsü binaya girdi

    Etiketler: ALMANYA , otobüs kazası , Baden Württemberg , öğrenci servisi
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