Öğrenci numarası da kayıt hakkı da yok

Araştırma görevlisiyken 6 Ocak’ta ihraç edilen Yiğiter AÜ İletişim Fakültesi’ni kazandığını öğrendiği gün kayıt şartları değiştirilmişti. Yönetmeliğe, “Üniversite kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretimden çıkarma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” hükmü eklenmişti.



Yiğiter dün kayıt kılavuzunda belirtildiği gibi üniversitenin sitesine girerek öğrenci numarasını öğrenmek istedi. TC kimlik numarasını yazınca ilgili yönetmelik maddesi gereğince kayıt hakkı olmadığı ibaresiyle karşılaştı. “Ben tercihlerimi yönetmelik çıkmadan önce yaptım” diyen Yiğiter, AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve diğer yetkililer için suç duyurusunda bulunacağını söyledi.