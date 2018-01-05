Öğrenci korosunun baterist müdürü

36 yaşındaki Abdullah Turunç, kendisinin de mezunu olduğu 306 öğrencili Altınözü Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürlüğüne geçen yıl atandı. İdari işlerinin yanı sıra öğrencilerin eğitimi ve sorunlarıyla da yakından ilgilenen Turunç, tamamı öğrencilerden oluşan okulun müzik korosunun bateristinin elinden sakatlanması üzerine bu görevi de üstlendi.

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmayı çok istediğini belirten 2 çocuk babası Abdullah Turunç, bunun gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Öğrenciler için elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığını belirten Turunç, şöyle konuştu:

"Bir şeyler yapabilmek ve başarabilmek çok güzel. Bizler konumumuz itibarıyla öğrencilerimize iyi bir rol model olmalıyız. Sadece mesaisini dolduran pasif bir idareci olmak istemiyorum. O yüzden öğrencilerimizle daha iç içe, sosyal aktiviteler içerisinde, öğrenciyi hem eğitim hem de sosyal alana çekebilen bir idareci imajı ortaya koymaya çalışıyorum."



Abdullah Turunç, sosyal faaliyet olması amacıyla müzik öğretmenlerinin çabası, kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle okulda müzik sınıfı oluşturduklarını belirtti.

Ardından tamamı öğrencilerden oluşan bir koro kurduklarını anlatan Turunç, şunları söyledi:

"Koromuzda bateri çalan bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımız elinden sakatlanınca bana bu konuda teklif geldi. Ben daha önce hiç denememiştim. Bir iki denemeden sonra bu işi yapabileceğimi düşündüm. Yaklaşık 2 haftalık bir çalışmadan sonra öğretmenler gününde ilk konserimizi gerçekleştirdik. O konserde ben bateri çaldım. Bir şeyler yapabilmek ve başarabilmek çok güzel. Diğer okul müdürü arkadaşlarım bana, 'Senin bateriyle, çoluk çocukla ne işin var' diyorlardı. İlk konserimizi verdikten sonra ise teker teker tebrik ettiler."

"BAŞKA OKULDAKİ ÖĞRENCİLER BİZLERİ KISKANIYOR"

Koro üyelerinden 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bilir, müzik çalışmalarını derslerini aksatmadan sürdürdüklerini belirtti. Okul müdürünün de koroda yer almasının kendilerini çok sevindirdiğini ve cesaret verdiğini söyleyen Bilir, "Koroda yer almak çok güzel. Birçok arkadaşım bu koroda olmayı istiyor" dedi.

Öğrencilerden Hatice Nur Öz ise koroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Koro sayesinde hem kendimizi geliştiriyoruz hem de okulumuzun adını duyuruyoruz. Çok şanslıyız ki başımızda baterist okul müdürümüz var. Başka okuldaki öğrenciler bizleri kıskanıyor" diye konuştu.