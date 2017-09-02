Öğrenci evleri kiraları artırdı

Öğrenciler için kiralık ev ve yurt maratonu başladı. Türkiye genelinde kiralar 350 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. En fazla üniversite öğrencisine ev sahipliği yapacak olan İstanbul’da kiralar 800 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. İstanbul’da son zamanlarda öğrencilerden gelen yoğun talebin kiralık konut fiyatlarını yukarıya çektiğini belirten emlakçılar, Türkiye genelinde Ağustos ayında kiraların bir önceki yıla göre en az yüzde 15 arttığını söyledi.

TALEP YÖNÜ BELİRLİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre son açıklanan istatistikler de kiraların temmuz ayından itibaren yükselişe geçtiğini gösteriyor. Sene başından Haziran ayına kadar yıllık artışta yüzde 3’ler seviyesinde seyreden kiralık konut fiyatları Temmuz ayında yüzde 4 sınırına dayandı. 2016 yılında da benzer bir tablo mevcuttu. Ancak tarihler Ağustos’u gösterdiğinde durum değişiyor. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nin, Ağustos 2016’da 2015’in Ağustos ayına göre yüzde 14.52 oranında artığı gözleniyor. Emlakçılar benzer bir tablonun bu yıl için de geçerli olduğunu aktarıyor. Eylül ayının ortasında açıklanacak olan Ağustos ayı Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde genel beklenti oranın en az yüzde 15 artması yönünde. En çok artışın yaşanacağı iller ise Üniversitelerin yoğun olduğu, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Aydın, Van ve Bilecik olarak sıralanıyor.

SAKARYALI ÖĞRENCİ ŞANSLI

Gayrimenkul sitelerinde yaptığımız mini turda üniversite öğrencisine sunulan en düşük kiralık ev fiyatının Sakarya’da olduğu gözleniyor. Burada kiralar 1+1 tipi evlerde aylık 350 liradan başlıyor. Sakarya’yı 500 liralık kiralık ev fiyatı ile Eskişehir ve Zonguldak izliyor. Doğu ve güneydoğu illerinde evlerin metrekareleri daha büyük olduğu için buralarda kiralar 100 metrekare bir evde 800-850 lira seviyesinde veriliyor. 3 kişilik bir öğrenci grubunda kişi başı kira 270 liraya kadar inebiliyor. bulunuyor.

EN YÜKSEK FİYAT İSTANBUL’DA

Öğrencilerin en yüksek kira ödediği il İstanbul. Ev arayan öğrenciler için en ucuz fiyatlı ilçelerin başında Esenyurt geliyor. Esenyurt’u Beylikdüzü, Esenler, Pendik ve Ümraniye takip ediyor. Esenyurt’ta kiralar 650 liradan başlıyor. Beylikdüzü'nde en düşük fiyat 700 lira. Bu rakamlar Beşiktaş gibi merkezi lokasyonda 1+1 tipi evlerde 2 bin liraya kadar çıkıyor. Emlakçılar, üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira fiyatlarının yüzde yüz arttığını belirtiyor. Beşiktaş’ta bin lira olan bir evin şu anda 2 bin lira civarında tutulduğunu belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, ilçede 9 üniversite bulunmasının da hızlı yükselişte etkili olduğunu söyledi.

UCUZ KONUTTA PÜF NOKTALAR

Uygun kiralık ev bulmak için belli kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Ev arayan öğrencilere verilen uzman tavsiyeleri ise şöyle sıralanıyor; “Okula uzaklık ve aylık yol masrafı dikkatle takip edilmeli. Yol masrafıyla ödenen kiranın toplamı okula yakın bir bölgedeki evin kira bedelinin en az yüzde 20 altında olmalı. Aidatlara bakılmalı."