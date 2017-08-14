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    Öğrenci evine dönmeye hazır mıyız?

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 16:10Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 16:10

    Bir tatili daha geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde sizin için olmazsa olmazlar listesi yapalım istedik. Yeni eve çıkacaklara ya da evindeki eksiklerini belirlemeye çalışanlara yardımcı olalım istedik!

    1 - İnternet Bağlantısı

    Öğrenci evine dönmeye hazır mıyız

    Bir evin en olmazsa olmazı internet! Hiç ertelemeden, önceliğiniz bu olsun. Hayır, ödev verirler, bir şey olur... Önemli neticede! 

    2 - Yemek ve Çalışma Masası

     Öğrenci evine dönmeye hazır mıyız

    Öğrencilik yaratıcılık demek. Sıradan bir masayı siz en çok kaç farklı şekilde kullanabilirsiniz. Kendinizi bir masayla ödüllendirme vakti, emin olun o sizin her şeyiniz olacak!

    3 - Çamaşır Makinası

    Öğrenci evine dönmeye hazır mıyız

    Beyaz eşya dendiğinde sizi de bir ürperti sarıyor mu? Sarmasın. Gerçekten ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi bu listeye eklemiyoruz. İkinci el, gayet iyi durumda bir makina bulmanız gerçekten kolay. Ertelemeden bir tane edinin. Aksi halde kirlilerle başa çıkmak epey zor olacaktır.

    4 - Buzdolabı

    Öğrenci evine dönmeye hazır mıyız

    Yine ikinci el, uygun fiyatlara edinmeniz mümkün. Makarnaların ömrü uzun olsun!

    5 - Bilgisayar

    Öğrenci evine dönmeye hazır mıyız

    Hem TV yerine de kullanmanız mümkün hem de bütün iş yükünüzü o çekecek. Siz nereye, bilgisayarınız oraya! 

    6 - Yatak

    Öğrenci evine dönmeye hazır mıyız

    Kalitesi, markası, modeli hiç önemli değil. İçinde huzurla uyuyabileceğiniz bir alanınız mutlaka olsun. Verimli uyuduğunuz her an size başarı olarak geri dönecek.

    7 - Ev arkadaşı!

    Öğrenci evine dönmeye hazır mıyız

    En önemlisini en sona saklayalım istedik. Bütün dertlerin, mutlu anların ve elbette faturaların ortağı ev arkadaşı! 

     

    Etiketler: Öğrenci , evi , liste
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