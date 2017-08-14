Öğrenci evine dönmeye hazır mıyız?

1 - İnternet Bağlantısı





Bir evin en olmazsa olmazı internet! Hiç ertelemeden, önceliğiniz bu olsun. Hayır, ödev verirler, bir şey olur... Önemli neticede!

2 - Yemek ve Çalışma Masası

Öğrencilik yaratıcılık demek. Sıradan bir masayı siz en çok kaç farklı şekilde kullanabilirsiniz. Kendinizi bir masayla ödüllendirme vakti, emin olun o sizin her şeyiniz olacak!

3 - Çamaşır Makinası





Beyaz eşya dendiğinde sizi de bir ürperti sarıyor mu? Sarmasın. Gerçekten ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi bu listeye eklemiyoruz. İkinci el, gayet iyi durumda bir makina bulmanız gerçekten kolay. Ertelemeden bir tane edinin. Aksi halde kirlilerle başa çıkmak epey zor olacaktır.

4 - Buzdolabı





Yine ikinci el, uygun fiyatlara edinmeniz mümkün. Makarnaların ömrü uzun olsun!

5 - Bilgisayar





Hem TV yerine de kullanmanız mümkün hem de bütün iş yükünüzü o çekecek. Siz nereye, bilgisayarınız oraya!

6 - Yatak





Kalitesi, markası, modeli hiç önemli değil. İçinde huzurla uyuyabileceğiniz bir alanınız mutlaka olsun. Verimli uyuduğunuz her an size başarı olarak geri dönecek.

7 - Ev arkadaşı!





En önemlisini en sona saklayalım istedik. Bütün dertlerin, mutlu anların ve elbette faturaların ortağı ev arkadaşı!