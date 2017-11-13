Öğrenci dostu rektörlerde bugün: Mustafa Şahin

Adımız Mustafa https://t.co/svkXahzUJo— Mustafa Şahin (@sahinmu) 31 Ekim 2017
Büyük bir Üniversiteden mezun oldunuz. https://t.co/pGBhf6BJFl— Mustafa Şahin (@sahinmu) 31 Ekim 2017
Güzelliktendir. https://t.co/ShewVNiRnn— Mustafa Şahin (@sahinmu) 11 Kasım 2017
Sizin dönem ortasında haberiniz olmuş, değişiklik 2 dönem önce yapıldı. https://t.co/JHjI7skeEE— Mustafa Şahin (@sahinmu) 31 Ekim 2017
Sen bizimkileri geçebilirsen diplomanı hemen hazırlatırım. https://t.co/1SlXqtcjns— Mustafa Şahin (@sahinmu) 6 Kasım 2017
Öğrencilerimizin içinden iyi bir forvet çıkarmaya çalışıyorum... https://t.co/WtbJCXLOTx— Mustafa Şahin (@sahinmu) 12 Kasım 2017
Yavuzcum ne değişecek... https://t.co/BjGlG9tU4c— Mustafa Şahin (@sahinmu) 12 Kasım 2017
Bitirenler, devam edenler ve başlamayanlar var. https://t.co/1Pv5IKWo9H— Mustafa Şahin (@sahinmu) 4 Kasım 2017
İşler bu kadar dramatikse toparlanın eve gidin. Ama kütüphane 24 saat açık.... https://t.co/MsTei1Gz6s— Mustafa Şahin (@sahinmu) 31 Ekim 2017
Vizeler başladı sanırım. Okuma salonlarının sayısını da çoğalttık. https://t.co/JPuLQfZqBm— Mustafa Şahin (@sahinmu) 9 Kasım 2017
Eğitim amaçlı veri transferi için internet hızının artırılması talimatını verdik. Video ve Film izlemek için sınırlamalar getirildi. https://t.co/po37ttP7WC— Mustafa Şahin (@sahinmu) 9 Kasım 2017
Allah gördüğünüzden geri koymasın https://t.co/fdW9EI74Zq— Mustafa Şahin (@sahinmu) 4 Kasım 2017
Tatil yok https://t.co/IcsOTVdiOW— Mustafa Şahin (@sahinmu) 31 Ekim 2017