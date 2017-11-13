Öğrenci dostu rektörlerde bugün: Mustafa Şahin

Büyük bir Üniversiteden mezun oldunuz. https://t.co/pGBhf6BJFl

Sizin dönem ortasında haberiniz olmuş, değişiklik 2 dönem önce yapıldı. https://t.co/JHjI7skeEE

Sen bizimkileri geçebilirsen diplomanı hemen hazırlatırım. https://t.co/1SlXqtcjns

Öğrencilerimizin içinden iyi bir forvet çıkarmaya çalışıyorum... https://t.co/WtbJCXLOTx

Yavuzcum ne değişecek... https://t.co/BjGlG9tU4c

Bitirenler, devam edenler ve başlamayanlar var. https://t.co/1Pv5IKWo9H

İşler bu kadar dramatikse toparlanın eve gidin. Ama kütüphane 24 saat açık.... https://t.co/MsTei1Gz6s