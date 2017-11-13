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    Öğrenci dostu rektörlerde bugün: Mustafa Şahin

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin de Twitter’daki mizahıyla gülmekten kırıp geçiriyor.

    Etiketler: Mustafa Şahin , rektör , Üniversite
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