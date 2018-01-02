Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Öğrenci apartında dehşet! 'Barıştım' dedi, vahşice katletti

    Öğrenci apartında dehşet! 'Barıştım' dedi, vahşice katletti

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Burdur'un Ağlasun ilçesinde öldürülen lise öğrencisi kızın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Mersin'e gönderildi.

    Ayten Keklik'in (17) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Kızının cenazesini toprağa verileceği Mersin'e götürmeye gelen baba Erdinç Keklik, gazetecilere, kızının Furkan K. ile 3 yıldır arkadaşlık yaptığından haberlerinin olduğunu söyledi.

    Kızını günübirlik erkek arkadaşının yanına gönderdiklerini belirten Erdinç Keklik, "Aynı gün akşam geri dönecekti. Yılbaşını evde birlikte geçirecektik ancak dönmedi. 15-20 gün önce kavga etmişlerdi. Bunun üzerine çocuk habersiz Mersin'e gelmiş. Kızım ayrılmak istiyordu. Tehdit etmiş, 'Seni başkalarına yar etmem.' demiş. Demek ki öç almak için kızımla barışmış. Kıskançlık yüzünden kızımı öldürdü." ifadelerini kullandı.

    Yargıya güvendiğini dile getiren Erdinç Keklik, "Gereken cezayı vereceklerdir." dedi.

    Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 31 Aralık 2017'de lise öğrencisi Ayten Keklik ölü, üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Furkan K. ağır yaralı bulunmuştu. Kız arkadaşı Ayeten Keklik'i öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde durulan üniversite öğrencisi Furkan K. hastaneye kaldırılmıştı.

    Etiketler: kadın cinayetleri , ayten keklik cinayeti , öğrenci apartı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri