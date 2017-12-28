Öğrenci affı talebi sosyal medyada

Üniversitede okurken, ekonomik ya da özel nedenlerden dolayı üniversite eğitimlerine yarıda bırakmak zorunda kalan eski öğrenciler, ‘af’ istiyor. Twitter’da #ÖğrenciAffı hashtag’i ile seslerini Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’e duyurarak, yardım beklediklerini belirtiyorlar. İşte kullanıcıların yorumlarından bazıları:
Hakan BJK @HakanBJK20
#öğrenciaffı gecemizi gündüzümüze katıp okuyarak kazandığımız üniversitelerimize geri dönmek istiyoruz
Ali Şimşek @Aliimek89184648
@emrullahisler #Öğrenciaffı bekleyen binlerce mağdur sizden yardım istiyor ne zaman çıkacak bu af
İremmm @3iremm4
@emrullahisler Lütfen bize yardımcı olun Vekilim #Öğrenciaffı istiyoruz
Gündüz Has @GunduzHas
@emrullahisler On binlerce öğrencinin eğitimini tamamlaması için #ÖğrenciAffı na ihtiyaçları var
Meltem Gür @MeltemGr13
400 bin kişi bir yıldır mağdur ediliyor #öğrenciaffı
umit demir @umitdem32985013
@emrullahisler #öğrenciaffi çıkmalı vekilim
Kübra DAĞKUŞU @KDagkusuu
@emrullahisler #Öğrenciaffı yla okullarımıza dönmek istiyoruz
sait demir @SaitdemirGs
Maddi, sağlık, ailevi sıkıntılarımız yüzünden eğitim hakkımızı yarıda bırakmak zorunda kaldık #Öğrenciaffı çıkmasını istiyoruz okumak istiyoruz