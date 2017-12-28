Öğrenci affı talebi sosyal medyada

Üniversitede okurken, ekonomik ya da özel nedenlerden dolayı üniversite eğitimlerine yarıda bırakmak zorunda kalan eski öğrenciler, ‘af’ istiyor. Twitter’da #ÖğrenciAffı hashtag’i ile seslerini Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’e duyurarak, yardım beklediklerini belirtiyorlar. İşte kullanıcıların yorumlarından bazıları:

Hakan BJK‏ @HakanBJK20

#öğrenciaffı gecemizi gündüzümüze katıp okuyarak kazandığımız üniversitelerimize geri dönmek istiyoruz

Ali Şimşek‏ @Aliimek89184648

@emrullahisler #Öğrenciaffı bekleyen binlerce mağdur sizden yardım istiyor ne zaman çıkacak bu af

İremmm‏ @3iremm4

@emrullahisler Lütfen bize yardımcı olun Vekilim #Öğrenciaffı istiyoruz

Gündüz Has‏ @GunduzHas

@emrullahisler On binlerce öğrencinin eğitimini tamamlaması için #ÖğrenciAffı na ihtiyaçları var

Meltem Gür‏ @MeltemGr13

400 bin kişi bir yıldır mağdur ediliyor #öğrenciaffı

umit demir‏ @umitdem32985013

@emrullahisler #öğrenciaffi çıkmalı vekilim

Kübra DAĞKUŞU‏ @KDagkusuu

@emrullahisler #Öğrenciaffı yla okullarımıza dönmek istiyoruz

sait demir‏ @SaitdemirGs

Maddi, sağlık, ailevi sıkıntılarımız yüzünden eğitim hakkımızı yarıda bırakmak zorunda kaldık #Öğrenciaffı çıkmasını istiyoruz okumak istiyoruz