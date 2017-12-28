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    Öğrenci affı talebi sosyal medyada

    Hürriyet Eğitim
    28.12.2017 - 09:28 | Son Güncelleme:

    Çeşitli nedenlerle üniversite eğitimini yarıda bırakan adaylar, öğrenci affı istiyor. Kullanıcılar sosyal medyada #ÖğrenciAffı hashtag’i açarak seslerini Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’e duyurmaya çalışıyorlar.

    Üniversitede okurken, ekonomik ya da özel nedenlerden dolayı üniversite eğitimlerine yarıda bırakmak zorunda kalan eski öğrenciler, ‘af’ istiyor. Twitter’da #ÖğrenciAffı hashtag’i ile seslerini Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’e duyurarak, yardım beklediklerini belirtiyorlar. İşte kullanıcıların yorumlarından bazıları: 

    Hakan BJK‏ @HakanBJK20
    #öğrenciaffı gecemizi gündüzümüze katıp okuyarak kazandığımız üniversitelerimize geri dönmek istiyoruz

    Ali Şimşek‏ @Aliimek89184648
    @emrullahisler #Öğrenciaffı bekleyen binlerce mağdur sizden yardım istiyor ne zaman çıkacak bu af

    İremmm‏ @3iremm4
    @emrullahisler Lütfen bize yardımcı olun Vekilim #Öğrenciaffı istiyoruz

    Gündüz Has‏ @GunduzHas
    @emrullahisler On binlerce öğrencinin eğitimini tamamlaması için #ÖğrenciAffı na ihtiyaçları var

    Meltem Gür‏ @MeltemGr13
    400 bin kişi bir yıldır mağdur ediliyor #öğrenciaffı

    umit demir‏ @umitdem32985013
    @emrullahisler #öğrenciaffi çıkmalı vekilim

    Kübra DAĞKUŞU‏ @KDagkusuu
    @emrullahisler #Öğrenciaffı yla okullarımıza dönmek istiyoruz

    sait demir‏ @SaitdemirGs
    Maddi, sağlık, ailevi sıkıntılarımız yüzünden eğitim hakkımızı yarıda bırakmak zorunda kaldık #Öğrenciaffı çıkmasını istiyoruz okumak istiyoruz

    Etiketler: SOSYAL MEDYA , ÖĞRENCİ , öğrenci affı , OKUL
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