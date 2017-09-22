Oğluyla gelinine Danimarka’da gözaltı

İŞ adamı Yaşar Olgun, gözaltına alınan kişilerin oğlu ve gelini olduğunu doğruladı. Olgun, geçen yıl aniden kaybolan kızları Leyla ve Balle Olgun’un da terör örgütü DEAŞ saflarına katılmış olabileceklerinden endişe ettiği için İstanbul’da kızlarının izini sürmüştü. Leyla ve Balle Olgun kardeşlerin Atatürk Havalimanı’ndan çıkış yaparken çekilmiş görüntülerine ulaşan güvenlik güçleri iki kardeşin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatmış, uzun süre bu haber hem Türk, hem de Danimarka medyasında yer almıştı. Danimarka’da yapılan operasyonda kızlarını arayan Yaşar Olgun’un oğlu ve gelinin de DEAŞ’e malzeme temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Oğlu ve gelini de gözaltına alınan Olgun, büyük bir şok yaşadı.

SALDILARDA KULLANILACAKTI İDDİASI

Polisin özel tim ve bomba uzmanlarıyla yaptığı operasyonda gözaltına alınan iki Türkiye kökenlinin Suriye ve Irak’ta, terör örgütü DEAŞ adına yapılacak saldırılarda kullanılmak üzere Danimarka’dan kameralı drone ve bilgisayar aksamı temin ettikleri iddia edildi.