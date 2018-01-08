Oğlunun fotoğraflarını izinsiz sosyal medyada paylaşan anne suçlu bulundu

Başkent Roma'da görülen davada mahkeme, çocuğun kişilik haklarının korunması amacıyla annenin şikayete konu olan paylaşımları silmesi gerektiğine hükmetti.

Anne mahkeme kararına uymazsa ya da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin euro tazminat ödeyecek.

Kimlik bilgileri açıklanmayan anne ve baba daha önce boşanmışlardı.

Çocuk, annesinin kendi fotoğraflarını ve özel hayatıyla ilgili yaptığı yorumları internetten silmesini talep etmişti.

'ÇOCUKLARIN İSYANI MAHKEMELERE TAŞINIYOR'

Haber ise bugün Il Sole 24 Ore gazetesi tarafından baş sayfadan duyuruldu.

Gazete, "Çocukların isyanı mahkemelere taşınıyor" başlıklı haberinde daha önceki birkaç vakadan da örnekler verdi.

Habere göre geçen Eylül ayında da Mantova kentinde bir mahkeme benzer şekilde bir anneye, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırmasını emretmişti.

2013 yılında da, kızı adına Facebook hesabı açıp yöneten bir annenin hesabı iptal etmesi kararı çıkmıştı.

Söz konusu kararlar, küçük yaştaki çocukların toplumsal imajının ve özel hayatın gizliliğinin korunması ilkesine dayandırıldı.